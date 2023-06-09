Стан косулі важкий. Її життя рятують у реабілітаційному центрі для тварин. Про це розповів керівник реабілітаційного центру для тварин Дмитро Попов.

Косулю привезли з Антонівки. Стан хлопчика важкий. У тварини шоковий стан та інтоксикація. Ймовірно, вода, якої вона нахлебталась, несла не лише намул з річки, а й будівельні матеріали, бруд і сміття. Це все потрапило в її організм. До цього ще шоковий стан і знесилення.

Косуля, яку привезли з Антонівки / Фото Суспільне Кропивницький​

Крім косулі, з Херсона евакуювали п'ятьох єнотів. Їм близько місяця.

Малюки єнотоподібного собаки намагались виплисти. Вони були у воді. Ми їх відгодовуємо молоком. Їхньої мами, на жаль, ми не знайшли,

– каже Попов.

Також врятували двох кошенят з даху затопленого будинку у передмісті Херсона. Тепер їм шукають родини. Мами і господарів не знайшли. У притулку їх назвали Бонні і Клайд.

Евакуйовані коти / Фото Суспільне Кропивницький​