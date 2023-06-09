У Кропивницький евакуювали косулю, єнотів і котів

Стан косулі важкий. Її життя рятують у реабілітаційному центрі для тварин. Про це розповів керівник реабілітаційного центру для тварин Дмитро Попов.

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Косулю привезли з Антонівки. Стан хлопчика важкий. У тварини шоковий стан та інтоксикація. Ймовірно, вода, якої вона нахлебталась, несла не лише намул з річки, а й будівельні матеріали, бруд і сміття. Це все потрапило в її організм. До цього ще шоковий стан і знесилення.

Косуля, яку привезли з Антонівки / Фото Суспільне Кропивницький​

Крім косулі, з Херсона евакуювали п'ятьох єнотів. Їм близько місяця.

Малюки єнотоподібного собаки намагались виплисти. Вони були у воді. Ми їх відгодовуємо молоком. Їхньої мами, на жаль, ми не знайшли,
каже Попов.

Також врятували двох кошенят з даху затопленого будинку у передмісті Херсона. Тепер їм шукають родини. Мами і господарів не знайшли. У притулку їх назвали Бонні і Клайд.

Евакуйовані коти / Фото Суспільне Кропивницький​

З підтопленого Херсона на Буковину евакуювали 105 тварин

Понад 100 собак та котів врятували зоозахисники організації UAnimals та привезли до притулку "Дім милосердя", що у Хотині. Усі охочі можуть прихистити тваринок, які наразі перебувають там. За словами керівниці притулку, у перший день місцеві жителі забрали двох тварин, у другий – 17, а вже сьогодні 5 тваринок чекають на своїх нових господарів.

Наразі там збирають кошти на нові вольєри та все необхідне для тварин, аби їх можна було прихистити більше.

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