У Кропивницький евакуювали косулю, єнотів і котів
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З підтопленого Херсона на Буковину евакуювали 105 тварин
Понад 100 собак та котів врятували зоозахисники організації UAnimals та привезли до притулку "Дім милосердя", що у Хотині. Усі охочі можуть прихистити тваринок, які наразі перебувають там. За словами керівниці притулку, у перший день місцеві жителі забрали двох тварин, у другий – 17, а вже сьогодні 5 тваринок чекають на своїх нових господарів.
Наразі там збирають кошти на нові вольєри та все необхідне для тварин, аби їх можна було прихистити більше.
Підрив Каховської ГЕС і тварини: останні новини
- Російські окупанти проігнорували евакуацію зоопарку "Казкова Діброва". Доля тварин та птахів, які стали жертвами російської атаки на Каховську ГЕС, поки що до кінця невідома.
- Як повідомили пізніше, близько 300 тварин загинуло внаслідок затоплення звіринця. Вижити могли лише лебеді та качки.
- Втім, згодом заявили, в зоопарку "Казкова діброва" в Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин під час затоплення. Вони перебували не на території парку, а вдома в однієї з працівниць.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить все, щоб врятувати тварин.
- Водночас російські пропагандисти цинічно заявляють, що тварин там не було. Про це пишуть у своїх ЗМІ. Втім, власник кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков заявив, що не вивозив тварин із зоопарку "Казкова діброва" у Новій Каховці.
- Місцеві правоохоронці намагаються надати допомогу кожному, хто цього потребує. Зокрема, поліцейський врятував собаку у Херсоні.
- В мережі опублікували відео на якому видно, як лебеді плавають містом Нова Каховка на півдні України після прориву дамби на гідроелектростанції.
- Тетяна, мешканка Херсона, після підриву гідроелектростанції з усіх сил старалася потрапити у напівзатоплений будинок, аби знайти і допомогти своїй собаці Мулі.
- Також постало питання, чи загрожує підтоплення біосферному заповіднику "Асканія-Нова". Відповідь на це дав науковець, ексдиректор біосферного заповідника Віктор Гавриленко.