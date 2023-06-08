Директор зоопарку в Криму каже, що не евакуював тварин з Нової Каховки

Російські пропагандисти у своїх ЗМІ цинічно заявляють, що тварин там не було – нібито їх евакуювали до кримського парку левів "Тайган". Втім, як завжди, у них щось пішло не так, і їх заяви не збігаються зі словами керівництва цього звіринця.

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Так, власник кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков заявив, що не вивозив тварин із зоопарку "Казкова діброва" у Новій Каховці.

За його словами, вони не були у цьому зоопарку, хоча знали про його існування. Каже, що не було звернень про евакуацію, тому не вдалося запобігти трагедії й сотні тварин у цьому зоопарку загинули.

Але "мер" Нової Каховки, призначений росіянами Володимир Леонтьєв, чомусь прокоментував, що всі тварини у безпеці й вивезені до "Тайгану". Це неправда,

– заявив Зубков.

Нагадаємо, "мер Леонтьєв" заявляв, що внаслідок затоплення після підриву Каховської ГЕС жодна тварина із зоопарку не постраждала.

РосЗМІ, вбивши сотні тварин через підрив Каховської ГЕС, продовжують наголошувати на тому, що "інформація українських медіа про загибель тварин у зоопарку не відповідає дійсності".

До слова, у день підриву, 6 червня, "представник екстрених служб міського округу" заявляв, що у Новій Каховці взагалі немає зоопарку.

Що відомо про затоплення "Казкової діброви"