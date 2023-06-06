Зоопарк в Новій Каховці затопило

Зокрема, постраждав і зоопарк в місті Нова Каховка. Там затопило парк розваг "Казкова діброва", до складу якого входить і звіринець.

Зауважте Відновленню не підлягає: Каховська ГЕС повністю зруйнована підривом зсередини

Російські окупанти проігнорували евакуацію зоопарку "Казкова Діброва". Є загиблі тварини,

– написав журналіст Костянтин Риженко.

Доля тварин та птахів, які стали жертвами російської атаки на Каховську ГЕС, поки що до кінця невідома.

На опублікованих відео видно, як рівень води стрімко захоплює всю територію парку.

Як затопило звіринець у Новій Каховці: дивіться відео

Жителів області просять не забувати і про власних тварин. Якщо евакуюєтеся без можливості забрати улюбленців, то слід випустити домашніх вихованців, аби вони не стали заручниками пастки в разі затоплення.

Кішка Аза живе на напівзруйнованій росіянами підстанції

Українські енергетики показали кішку Азу, що живе вже 9 років на підстанції. Більшу частину її дому ракетними та дроновими ударами зруйнували росіяни після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У день першого удару Росії по підстанції Аза кудись зникла, проте повернулася через кілька днів – "бігала по зруйнованій будівлі, де раніше було її улюблене м'яке крісло, голосно нявкала". Після обстрілів підстанції у кішки з'явилося інше м'яке крісло в іншій будівлі на цій підстанції, яку відновлюють. Тепер вона щодня спостерігає, як відбувається відновлення її дому, і так само полює на мишей.