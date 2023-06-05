В "Укренерго" показали кішку Азу, яка живе на напівзруйнованій підстанції

Ще кошеням у 2014 році її приніс на підстанцію один з працівників. Він врятував її від собак, які загнали перелякане кошеня на дерево.

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На підстанції Аза швидко прижилася, обрала собі стратегічне місце відпочинку – у кріслі в головній будівлі підстанції, де був щит керування. За словами енергетиків, там кішка проводила більшість часу взимку, а влітку пильнувала периметр підстанції від мишей, вполювавши яких приносила на поріг.

Кішка живе на підстанції вже 9 років. Має 3 групу з електробезпеки з п'яти можливих. Добре розуміється на будові підстанції, бо щоночі обходить її вздовж і впоперек. Дотримується правил безпеки й не пошкодила жодного приладу,

– розповідають енергетики.

Підстанція для Ази – це її дім, більшу частину якого зруйнували росіяни. У день першого удару Росії по підстанції Аза кудись зникла, проте повернулася через кілька днів – "бігала по зруйнованій будівлі, де раніше було її улюблене м'яке крісло, голосно нявкала".

Кішка Аза / Фото "Укренерго"

Повідомляють, що російські окупанти 9 разів завдавали ударів по підстанції, але це не змусило кішку її покинути.

Аза – психотерапевт, створює комфортну обстановку. Вона – наш талісман і зірка соцмереж, дуже комунікативна, завжди зустрічає зранку. Пережила з нами багато і стала вже частиною нашої команди,

– йдеться у повідомленні.

Після обстрілів підстанції у кішки з'явилося інше м'яке крісло в іншій будівлі на цій підстанції, яку відновлюють. Тепер вона щодня спостерігає, як відбувається відновлення її дому, і так само полює на мишей.

Аза після всіх обстрілів не покинула домівку / Фото "Укренерго"