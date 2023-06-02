Нещодавно жінка поділилася відео у своїх соціальних мережах. І тепер зрозуміло в чому справа! Дивіться також "Не кожному хижаку вони по зубах": фотопастка зафіксувала сміливу тварину у Чорнобилі

У двір до англійки постійно приходять тварини

У ролику видно, що у дворі жінки зібралися олень, лисиця і кішка.

Тварини, здається, завжди приходять до мого дому. І жодна з них не боїться ні мене, ні одна одної,

– йдеться у повідомленні.

Як виявилося, тварини заходять до неї у двір так часто, що це вже помітили всі сусіди навколо. І багато хто навіть заздрить їй!

Це справді дивно і дивовижно, що такі різні звірі раптом вирішили, що двір цієї дами — найкраще місце для зустрічей. На жаль, жінка не розуміє, що від неї хочуть тварини, але, здається, ніхто один одному не заважає.

Який вигляд має життя як в казці Дісней: дивіться відео

Ведмідь пробрався у котедж і відібрав їжу у птахів з годівниці

Чорний ведмідь відвідав котедж Лінди Маккі в окрузі Гурон у пошуках їжі. Він знайшов те, за чим прийшов, втім, залишив птахів голодними, адже поласував їхнім насінням.

Дика тварина вешталася на кордоні США та Канади і вирішила відібрати їжу з годівниці птахів, що висіла на галявині приватного котеджу.