Цього хижака бояться у лісі майже усі хижаки. Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник опублікував відповідне фото.

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Фахівці розповіли, що на заповідній території мешкають олениці, оленятка та гордовиті й самовпевнені олені-самці. Ці тварини мають надзвичайну силу, адже у них є міцні копита й тверді роги, що, ймовірно, додає їм сміливості.

Не кожному хижаку вони по зубах,

— йдеться у повідомленні.

У Чорнобилі показали оленя шляхетного / Кадр з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів"

Олень благородний в Україні та світі

Олень благородний вважається одним із найпоширеніших представників цього виду. Тварини з давніх-давен мешкали в лісостеповій зоні, а також вздовж всієї південної смуги лісів у Європі та Азії. Освоєння людиною цілинних земель та вирубування лісу спровокувало негативну динаміку. Тепер суцільний ареал олені мають лише в Сибіру.

Їдять олені не менше, ніж 300 видів рослин, здебільшого траву, листя, гриби і солянки з болотної рослинності. Хвою олені не їдять, адже можуть загинути від запалення шлунково-кишкового тракту.

В сильну спеку олені часто йдуть до водойм у пошуках води. Зазвичай у період з другої половини березня до першої половини квітня олені скидають роги. Інколи це відбувається у лютому, особливо в Карпатах, Криму та на Кавказі. В неволі ці тварини можуть жити 25 – 27 років, інколи навіть 30.

Олень благородний / Фото zapovidnyk2018

Над Чорнобильською зоною побачили мартина скельного

У Чорнобильській зоні помітили птаха із Середземноморського регіону. Мовиться про Мартина скельного — це новий вид пернатого для заповідника. Відомо, що він прилетів до України із Польщі.

Завдяки використанню супутникових передавачів, на заповідній території було отримано дані щодо чотирьох нових видів пернатих — орел-могильник (Угорщина), чайка делаверська (Польща), орел яструбиний (Франція), і тепер — скельний мартин (Larus michahellis).