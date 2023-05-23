Над Чорнобильською зоною побачили мартина скельного
Як повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник на своїй сторінці у Facebook, новий вид було зафіксовано за допомогою передавача.
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Відомо, що Мартин скельний прилетів до України із Польщі.
Птах був помічений трансмітером у Польщі навесні 2021 року. Мартин пролетів над Заповідником 6.05.2023 року лівим берегом Прип'яті на північний захід,
– заявляють фахівці заповідника.
Маршрут птаха, якого помітили і в Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
Завдяки використанню супутникових передавачів, на заповідній території було отримано дані щодо чотирьох нових видів пернатих — орел-могильник (Угорщина), чайка делаверська (Польща), орел яструбиний (Франція), і тепер — скельний мартин (Larus michahellis).
Так, у Заповіднику зареєстровано вже 226 видів птахів.
У Чорнобилі показали білосніжного пернатого
У Чорнобильському заповіднику показали птаха, який не боїться людей і за потреби може захиститися, напавши. Мовиться про лебедя-шипуна.
Лебідь-шипун – птах, якого важко назвати диким, адже він не дуже боїться людей, а, інколи, приваблений дармовою їжею, стає напівдомашнім. Однак насправді – це великий сильний пернатий із родини качиних, який вміє захиститися навіть від таких зубастих хижаків, як лисиця чи єнотоподібний собака.