Що відомо про лебедя-шипуна

Лебідь-шипун – птах, якого важко назвати диким, адже він не дуже боїться людей, а, інколи, приваблений дармовою їжею, стає напівдомашнім.

Однак насправді – це великий сильний пернатий із родини качиних, який вміє захиститися навіть від таких зубастих хижаків, як лисиця чи єнотоподібний собака. До речі, лебідь може і напасти на дуже цікавого перехожого, особливо якщо захищатиме потомство.

На фото ви можете побачити ще зовсім молодого шипуна, який через рік скине сіре оперення і стане білим дорослим лебедем.

У Чорнобилі показали лебедя-шипуна / Фото Юлії Косько​

Цікаві факти про лебедя

Основний корм лебедя – це водні рослини й дрібні тварини, що є в них. Птах здатний досягати глибини 70 – 90 сантиметрів. На суші лебідь харчується травою та злаками, а у період линяння дорослі птахи з'їдають до 4 кілограмів водних рослин.

Лебедів категорично не можна годувати пліснявим або прокислим хлібом. Для птахів, як і людей, зіпсований продукт смертельно небезпечний.

Лебідь-шипун мешкає у Чорнобильському заповіднику / Фото Юлії Косько​

Зверніть увагу: у Чорнобильському заповіднику показали дивовижну тварину. Йдеться про равлика, який позбавлений слуху та зору, але має зубів більше, ніж акула.