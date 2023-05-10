За інформацією замку, вони люблять гніздитися на неприступних високих скелях, зокрема й в середньовічних замках. Одна пара обмилувала собі найвище місце в Мукачівському замку – навпроти старої башти (можливо побудованої на місці вежі часів князя Корятовича).
Соколи повернулися до Мукачівського замку "Паланок" / Фото Roman Fenix
Останні чотири роки соколи до замку не прилітали.
Чому? Ніхто цього пояснити не може. Можливо, на них вплинули наслідки цивілізаційних процесів, які не оминули і замок. Адже, не сприймають ці птахи, коли разом із ними над замком літають дрони, сильні радіомагнітні хвилі, салюти-феєрверки тощо, — розповів науковий співробітник Мукачівського історичного музею Олександр Цільо.
За його словами, наразі соколи в замку живуть своїм звичайним пташиним життям — облаштовують собі гніздо та готуються стати батьками.
До "Паланку" у Мукачеві прилетіли соколи / Фото Roman Fenix
Соколи кружляють над "Паланком" / Фото Roman Fenix