До "Паланку" у Мукачеві прилетіли соколи

Соколи у замку жили завжди, але останні 4 роки кудись зникли. Про це повідомили у Мукачівському історичному музеї.

Дивіться також Гуляє на повідці та господарює у квартирі: як живе єнот, якого знайшли в деокупованому Ірпені

За інформацією замку, вони люблять гніздитися на неприступних високих скелях, зокрема й в середньовічних замках. Одна пара обмилувала собі найвище місце в Мукачівському замку – навпроти старої башти (можливо побудованої на місці вежі часів князя Корятовича).

Соколи повернулися до Мукачівського замку "Паланок" / Фото Roman Fenix​