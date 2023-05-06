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Ці безхребетні та м'якотілі брюхоногі, захищені раковиною, живуть практично всюди. Равлики є дивовижними істотами.

Наприклад, вони не мають слуху і практично нічого не бачать, тому спілкуються через дотики.

У Чорнобилі показали виноградних равликів / Фото Віктор Кучинський​

Равлики мають неймовірну силу, вони можуть нести в 10 разів більший вантаж, ніж їхня власна вага.

Водночас вони повністю заслужили репутацію найповільніших створінь на Землі, долаючи в середньому 7 сантиметрів за хвилину.

У Чорнобилі показали равлика / Фото Віктор Кучинський

До речі, равлики не жують, а перетирають їжу за допомогою 25 тисяч дрібних зубів. У них їх більше, ніж у будь-якої акули. Сіль та цукор для равликів – це отрута!

Равлик виноградний у Чорнобилі / Фото Віктор Кучинський

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