Мовиться про орябка лісового. Світлинами поділився Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

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Чим особливий орябок лісовий

Цей рідкісний птах з родини тетерукових занесений до Червоної книги України.

Орябок заселяє ліси різного типу, проте полюбляє березові, ялинові, вільхові масиви з густим підліском та добре зволоженим ґрунтом,

– йдеться у повідомленні.

Як і всі тетерукові, орябок живиться, здебільшого різними ягодами, насінням, бруньками і паростками різних рослин. Хоча влітку в його раціоні є й тваринні корми. Пташенята їдять, в основному, комах.

Такий вигляд має орябок лісовий / Фото Сергій Домашевський

Цей птах розмірами лише трішки більший від голуба. Важить 330 – 580 грамів. Тіло завдовжки 35 – 37 сантиметрів. Орябки літають мало, більше бігають по землі. Вони тримаються зазвичай парами або зграйками.

Забарвлення у самця і самки дещо схоже, сіруватого і рудого кольорів з чорними і білими штрихами, плямами і крапками. Воно дуже підходить до сірого фону гілок і стовбурів багатьох дерев, оброслих лишайниками, що дозволяє птахам чудово маскуватись. Притиснувшись до стовбура, орябок стає майже непомітний. Цей прийом птахи використовують для переховування від мисливців та хижаків.

В Чорнобилі помітили рідкісного птаха з Червоної книги України / Фото Сергій Домашевський

На території України полювання заборонене. Орябків включено до Червоної книги України, до Бернської конвенції. З метою охорони слід проводити біотехнічні заходи з поліпшення кормових та захисних властивостей угідь, обмежити антропогенний вплив на біотопи поширення виду, регулювати чисельність ворогів, налагодити штучне розведення з наступною інтродукцією у природне середовище.

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