Світлинами червонокнижних звірів поділилися у соціальних мережах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Ці кадри захоплюють, адже зроблені з висоти пташиного польоту.

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На опублікованих фото видно, як ціле стадо молодих тварин вільно гуляло полем і випасалося.

Наразі кількість цих тварин у Чорнобильському заповіднику сягає близько 150 особин.

У Чорнобильському заповіднику з'явилося стадо коней Пржевальського / Фото Дениса Вишневського

Стадо коней Пржевальського у Чорнобильському заповіднику / Фото Дениса Вишневського

Коні Пржевальського: цікаве

Цей вид має одну з найдревніших особливостей забарвлення коней – саврасу масть, що характеризується пастельними відтінками гнідо-саврасої масті з характерною темною смугою уздовж спини, також помітні освітлені ділянки шерсті – так звана "підласість" коней.

Кінь Пржевальського належить до східного підвиду диких коней. Їхніми попередниками були тарпани, проте їх було винищено до кінця XIX століття. Тому зараз кінь Пржевальського – це єдиний наявний вид диких коней.

Зникнення коня Пржевальського з дикої природи сталося раніше того, як були проведені ґрунтовні польові роботи по вивченню його екології. З цієї причини організація моніторингу та програми різноманітних досліджень по цьому виду в Чорнобильському заповіднику, за умов близьких до природних, але не ідентичних до прабатьківщини виду, корисна для розуміння підбору нових територій для випуску виду.