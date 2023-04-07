У Чорнобилі показали всеїдного хижака на полюванні

Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник постійно ділиться кадрами із фотопасток, які встановили на території для спостереження за життям тварин. Цього разу в об'єктив потрапив лис, що спіймав здобич.

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Так, лису рудому пощастило вполювати когось з пернатих лісових мешканців (ймовірно, самку тетерука).

Насправді умовні "курочки" для лисиці – справжній делікатес, адже не так часто їм вдається впіймати птаха – хіба слабкого, нелітаючого чи того, що сам "ловив гав",

– заявили у заповіднику.

Рудий лис спіймав здобич у Чорнобильському заповіднику / Кадр з фотопасток проєкту Полісся – дика природа без кордонів

Лис рудий: коротко

Це всеїдний хижак, який найчастіше полює на мишей, щурів, зайців, кроликів, ящірок і навіть комах. Якщо голодний, то може їсти овочі, фрукти, ягоди, гриби й… домашніх курей, якщо добереться до сільського курятника.

Саме за своє "рильце в пушку" цей звір і має серед людей недобру славу. Але цього разу в його зубах законна здобич – лісова пташка. Лисиці – хижаки, тому їхній основний раціон складається з тваринної їжі.

Лис рудий / Фото zapovidnyk.org.ua​

Лисиця здатна видавати звуки, що нагадують гавкіт собаки. До речі, лисиця справді замітає сліди хвостом, але, за словами фахівців, не спеціально, він просто тягнеться снігом. При цьому, якщо за нею женуться мисливці із собаками, то вона починає слідити і ще й заплутувати.

Нейромережа показала, якими бачить тварин в Чорнобилі

Штучному інтелекту (ШІ) запропонували показати, як він бачить тварин Чорнобильської зони відчуження. Фото були згенеровані в нейромережі Dream.

ШІ зобразив тварин, що населяють Чорнобильський заповідник – і це виглядає неймовірно. У певних моментах трохи нереалістично, але яскраво.