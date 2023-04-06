На Закарпатті фотопастка зафіксувала кота лісового

Нерідко його можуть плутати із свійським. У нацпарку пояснили різницю.

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Рідкісного представника родини котових (Felidae) "зловила" фотопастка, встановлена працівниками парку для моніторингу фауни. Зовні він дуже схожий на свійських "Мурчиків".

Кота лісового в природі помічають частіше, ніж рись, особливо часто він трапляється на невеликих лісових галявинах і узліссях. Помітною характерною ознакою, яка відрізняє кота дикого від свійського, є великий хвіст з 4 – 6 чорними кільцями і тупим кінцем. Дикі кошенята мають очі небесного забарвлення, яке в дорослих стає сірим,

— йдеться в повідомленні.

За словами провідної наукової співробітниці нацпарку Нелі Коваль, для збереження цих рідкісних тварин важливі старі дерева з дуплом. Саме в них кішки люблять влаштовувати кубла для народження і вигодовування потомства. У лютому – березні коти паруються, тому обходять і мітять великі території для пошуків пари.

Як виявилось, саме свійські коти становлять небезпеку для існування кота лісового, але не пряму, фізичну, а як виду, які сприяють гібридизації потомства шляхом схрещування в природних умовах. Окрім того, домашній котик, якого з "легкої" руки жорстоких господарів було викинуто в ліс, стає здичавілим і передає справжнім диким котам не тільки свої гени, а й хвороби, які для них можуть стати смертельними.

На Закарпатті фотопастка зафіксувала кота лісового / Фото Ужанський нацпарк​

Кіт лісовий: коротко

Кіт лісовий (Felix silvestris) ще в кінці XVIII століття опинився в більшості європейських країнах і в Україні на межі зникнення. Сьогодні вид занесений до всіх видань Червоної книги України, Червоного списку МСОП, CITES як вид, що підлягає особливій охороні, до Бернської конвенції і до списків Червоної книги Українських Карпат.

В Карпатах найчисельнішою залишилась закарпатська популяція, а в Україні ареал поширення кота лісового поступово розширюється.