Фото згенеровані в нейромережі Dream. Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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ШІ зобразив тварин, що населяють Чорнобильський заповідник та зону відчуження – і це виглядає неймовірно. У певних моментах трохи нереалістично, але яскраво.

Як штучний інтелект зображує Чорнобильський заповідник та зону відчуження – ми вже показували на сторінці. А ось так нейромережа бачить деяких мешканців заповідної території. Фантастично,

– підкреслили у Заповіднику.

На опублікованих фото можна побачити ведмедя, лося, оленя благородного, рись та інших представників фауни Чорнобиля.

Єнот у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника

Вовк у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника

Олень благородний у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника

Ведмеді у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника

Кінь у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника

Рись у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника

Лось у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника

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