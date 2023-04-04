Нейромережа показала, якими вона бачить тварин у Чорнобилі
Фото згенеровані в нейромережі Dream. Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
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Як штучний інтелект зображує Чорнобильський заповідник та зону відчуження – ми вже показували на сторінці. А ось так нейромережа бачить деяких мешканців заповідної території. Фантастично,
– підкреслили у Заповіднику.
На опублікованих фото можна побачити ведмедя, лося, оленя благородного, рись та інших представників фауни Чорнобиля.
Єнот у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
Вовк у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
Олень благородний у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
Ведмеді у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
Кінь у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
Рись у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
Лось у Чорнобилі / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
Останні новини з Чорнобиля:
- Декілька коней Пржевальського мешкає на території Чорнобильського заповідника. Днями вони потрапили у фотопастку – на кадрах видно, що копитні добувають собі їжу з землі.
- У Чорнобильській зоні відчуження мешкає чимало тварин. Деякі з них заради власної безпеки навчились підвищувати рівень водойми чи річок. Мовиться про бобрів.
- Також зараз у Чорнобильській зоні можна помітити безрогих оленів та лосів. Гон закінчився, і вони поскидали свої роги.