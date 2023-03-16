У заповіднику зазначають, що бобри валять дерева й обгризають гілки, користуючись зубами, ніби пилкою. Все для того, щоб спорудити власне житло.

Ці тварини-будівничі роблять домівки двох типів: на високих берегах річок риють нори, а у водоймах з низькими заболоченими берегами споруджують житлові "хатки". Отвір нори та виходи хатки завжди розташовані нижче рівня води,

– йдеться у повідомленні.

У Чорнобильській зоні показали як живуть бобри / Фото з архіву Чорнобильського заповідника



Як живуть бобри у Чорнобилі / Фото з архіву Чорнобильського заповідника

Як захищають своє житло