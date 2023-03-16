У Чорнобилі показали бобрів-будівельників
Тварини використовують власні зуби, як будівельний інструмент. Про це повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
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У заповіднику зазначають, що бобри валять дерева й обгризають гілки, користуючись зубами, ніби пилкою. Все для того, щоб спорудити власне житло.
Ці тварини-будівничі роблять домівки двох типів: на високих берегах річок риють нори, а у водоймах з низькими заболоченими берегами споруджують житлові "хатки". Отвір нори та виходи хатки завжди розташовані нижче рівня води,
– йдеться у повідомленні.
У Чорнобильській зоні показали як живуть бобри / Фото з архіву Чорнобильського заповідника
Як живуть бобри у Чорнобилі / Фото з архіву Чорнобильського заповідника
Як захищають своє житло
Для того, щоб хижаки не проникли в житло, бобри штучно підвищують рівень води, споруджуючи греблі й загати з дерев, хмизу, сухої трави, каміння та бруду.
А щоб сплавити гілки, тварини риють канали. Інколи бобри "нагризають" зайвий будівельний матеріал.
Бобри у Чорнобилі / Фото з архіву Чорнобильського заповідника
Бобер європейський, або річковий: коротко
Ця тварина не має охоронного статусу в Україні. Довжина тіла без хвоста 70 – 100 сантиметрів, вага до 30 кілограмів. У європейських бобрів широкий лопатоподібний хвіст, між пальцями є плавальні перетинки; губи, що змикаються позаду різців, дають змогу гризти під водою.
Бобри інколи "нагризають" зайвого / Фото з архіву Чорнобильського заповідника
Як мисливський вид для сучасних мисливців особливого інтересу не представляє з причини відсутності попиту на боброве хутро. Останнім часом переважно через Інтернет відбувається продаж висушеного бобрового мускусу ("струї").
Полювання на європейського бобра в Україні раніше було заборонено. Тепер чисельність виду зростає: протягом 1999 – 2007 років загальна кількість бобрів в Україні зросла з 13,8 тисячі до 30,8 тисяч особин. За офіційною статистикою, щороку в Україні здобувають близько 20 – 40 особин. Браконьєрський промисел значно потужніший.