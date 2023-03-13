Хто зі звірів скидає роги та навіщо, розповіли у Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику.

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У Чорнобилі лосі та олені скидають роги

За словами фахівців, самки ніколи не носять важких корон на голові, а самці у дорослому віці щорічно відрощують роги, а після гону скидають їх за непотрібністю. Зараз шлюбні ігри та турнірні бійки закінчилися, оскільки вони поскидали свої роги.

Найбільші роги – у лосів. Нерідко вони мають лопатоподібну форму з кількома відростками, розмахом до 180 сантиметрів та вагою – 20 – 30 кілограмів. За кількістю відгалужень і розміром рогів можна судити про вік тварини.



У Чорнобилі тварини поскидали роги / Фото з пасток проєкту Полісся – дика природа без кордонів

У Чорнобилі тварини поскидали роги / Фото з пасток проєкту Полісся – дика природа без кордонів

Роги інтенсивно ростуть все літо. Наприкінці осені – на початку зими у них повністю припиняється кровопостачання, вони тверднуть, висихають та відпадають.

Вважається, що цей процес безболісний, хоча, очевидно, він таки турбує копитних, бо вони інтенсивно труться об дерева чи трусять головою, доки відростки не відпадуть.

Роги, які скидають олені та лосі / Фото Чорнобильський заповідник

Зазначимо, що роги диких тварин цінувалися завжди. Але не із Зони відчуження. Тут їх заборонено збирати і заготовляти насамперед із цілком логічної причини – вони здатні суттєво накопичувати радіонуклід – стронцій 90.