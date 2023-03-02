Зоологи зазначають, що по скинутих рогах оленів можна визначити чисельність самців, їхню вікову структуру та селекційні особини, відстежити місця зимівлі, а також спрогнозувати якісний стан поголів'я на 5 – 7 років наперед.

Як олені скидають роги

За словами зоологів скидання рогів у оленів відбувається так: у верхній частині черепа оленя між двома "пеньками" і розеткою, яка є початком рогу проходить відшарування шляхом тріскання і відколювання невеличких фрагментів кістки, в результаті чого роги відпадають.

Олені скидають свої роги щорічно наприкінці зими – на початку весни / Фото Нацпарку "Сколівські Бескиди"

При цьому повне відновлення відбувається протягом березня – травня. А здійснюється регенерація шляхом швидкого зростання хрящоподібної тканини – губки заповненої кровоносними судинами, які покриті шкірою з короткою шерстю. Цей майбутній ріг, всередині трубчастий, заповнений кістковою рідиною зі стовбуровими клітинами. За одну добу виростає до двох сантиметрів рогу.

Також фахівці звертають увагу, що з такою швидкістю відновлення не може зрівнятися жодна жива істота.

Нові роги виростають за кілька місяців / Фото Нацпарку "Сколівські Бескиди"

Зауважимо, молоді роги у фазі росту називаються пантами та містять багато біологічно-активних амінокислот, гормонів, пентидів та інше. До слова, існує чимало міфів та легенд, особливо східних, про їхні лікувальні властивості.

Олені оновлюють свої величні корони щорічно / Фото Нацпарку "Сколівські Бескиди"

Колекції скидів рогів чи виробів з роговини мають позитивне сприйняття і є хорошим надбанням для національного природного парку. Адже, олень благородний і його корона уособлюють красу Сколівських Бескид.