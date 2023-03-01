Бурмак і Гута маленькими приїхали до Черкас сім років тому з Івано-Франківська. Вони гарно вживаються разом, хоча і мають різні характери. Завідувачка відділу ссавців Лідія Осадча розповіла, як ведмеді виходять зі сплячки.

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У черкаському зоопарку після сплячки прокинулися ведмеді

Першим із зимового вольєра вийшов Бурмак. Як і зазвичай, самець оббіг територію, покачався у снігу та поплавав у воді. Потім повернувся за своєю подружкою Гутою.

Ведмеді у черкаському зоопарку прокинулися та скоро вийдуть у вольєр​ / Фото Суспільне Черкаси

У самки інший характер, тому і виходить не так охоче. За словами Осадчої, Гута сором'язлива, а Бурмак самець, як справжній чоловік.

Я здивувалася, що вони прокинулися, думала, що ще мають спати в цей час, тому задоволена, що це побачила,

— поділилася відвідувачка зоопарку Мирослава Науменко.

До дня їхнього виходу зі сплячки у зоопарку готувалися заздалегідь. Директор установи Євген Ван каже, що перед цим підсипають щепу, готують водойму та вольєр для того, щоб вони могли спокійно зайти і почуватися, як зазвичай.

У черкаському зоопарку після сплячки прокинулися ведмеді / Фото Суспільне Черкаси

Прокинулися ведмеді півтора тижня тому. Зі сплячки вийшли у гарній фізичній формі, наразі тварин вже почали підгодовувати.

Годувати почали, як завжди, з сухарів, щоб запустити роботу кишкового тракту і вийшла білкова пробка. Через тиждень вони вже потроху їдять овочі, буряк, капусту, моркву, яблука,

— пояснила фахівчиня.

З часом, додала вона, коли ведмеді "нагулюють" апетит, у їхній раціон додають кашу, м'ясо та рибу.

Зі сплячки ведмеді вийшли у гарній фізичній формі / Фото Суспільне Черкаси

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