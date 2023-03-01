Бурмак і Гута маленькими приїхали до Черкас сім років тому з Івано-Франківська. Вони гарно вживаються разом, хоча і мають різні характери. Завідувачка відділу ссавців Лідія Осадча розповіла, як ведмеді виходять зі сплячки.
Читайте також До Центру порятунку тварин під Києвом евакуювали двох левів, які ледь не загинули
У черкаському зоопарку після сплячки прокинулися ведмеді
Першим із зимового вольєра вийшов Бурмак. Як і зазвичай, самець оббіг територію, покачався у снігу та поплавав у воді. Потім повернувся за своєю подружкою Гутою.
Ведмеді у черкаському зоопарку прокинулися та скоро вийдуть у вольєр / Фото Суспільне Черкаси
У самки інший характер, тому і виходить не так охоче. За словами Осадчої, Гута сором'язлива, а Бурмак самець, як справжній чоловік.
Я здивувалася, що вони прокинулися, думала, що ще мають спати в цей час, тому задоволена, що це побачила,
— поділилася відвідувачка зоопарку Мирослава Науменко.
До дня їхнього виходу зі сплячки у зоопарку готувалися заздалегідь. Директор установи Євген Ван каже, що перед цим підсипають щепу, готують водойму та вольєр для того, щоб вони могли спокійно зайти і почуватися, як зазвичай.
У черкаському зоопарку після сплячки прокинулися ведмеді / Фото Суспільне Черкаси
Прокинулися ведмеді півтора тижня тому. Зі сплячки вийшли у гарній фізичній формі, наразі тварин вже почали підгодовувати.
Годувати почали, як завжди, з сухарів, щоб запустити роботу кишкового тракту і вийшла білкова пробка. Через тиждень вони вже потроху їдять овочі, буряк, капусту, моркву, яблука,
— пояснила фахівчиня.
З часом, додала вона, коли ведмеді "нагулюють" апетит, у їхній раціон додають кашу, м'ясо та рибу.
Зі сплячки ведмеді вийшли у гарній фізичній формі / Фото Суспільне Черкаси
На Закарпатті 12 ведмедів залягли у зимову сплячку
Зимовий сон для бурих ведмедів починається між груднем та лютим. Зазвичай, у дикій природі вони викопують барліг, який служить їм протягом кількох наступних років.
Однак, сьогоднішні спостереження у реабілітаційному центрі бурих ведмедів у Національному природному парку "Синевир" засвідчують, що із 30-ти клишоногих, які мешкають на території притулку, станом на сьогодні залягло на зимовий відпочинок – 12, що на 6 особин менше, ніж торік. Ведмеді почали залягати в сплячку з початку лютого, коли випав сніг і пішла морозна погода.