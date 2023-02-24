12 ведмедів залягли у зимову сплячку на Закарпатті
Однак, сьогоднішні спостереження у реабілітаційному центрі бурих ведмедів у Національному природному парку "Синевир" засвідчують, що із 30-ти клишоногих, які мешкають на території притулку, станом на сьогодні залягло на зимовий відпочинок – 12, що на 6 особин менше, ніж торік.
Читайте також Великі котики: у Чорнобильському заповіднику показали рисей
Ведмеді почали залягати в сплячку з початку лютого, коли випав сніг і пішла морозна погода.
12 ведмедів залягли у зимову сплячку у Реабілітаційному центрі на Закарпатті / Фото НПП "Синевир"
Утім, варто звернути увагу на те, що окремі науковці вважають, що ведмеді досить нечутливі до низьких температур і зимовий сон спричинений холодом часто є помилковим.
Але цьогорічний факт впадання чотирилапих мешканців притулку в зимовий сон, саме в цей період, є реальністю цього часу. Це означає, що ведмеді відрізняються один від одного і кожної зими їх поведінка може бути неповторною.
12 ведмедів залягли у зимову сплячку на Закарпатті / Фото НПП "Синевир"
Загалом у реабілітаційному центрі мешкає 30 ведмедів / Фото НПП "Синевир"
Сьогодні, спостерігаючи за життям та поведінкою диких звірів, можна з впевненістю говорити про те, що природні умови в РЦБВ, ландшафт та клімат краю є типовими для існування ведмедів цього виду і найкраще підходять для повернення їх до нормального життя,
– йдеться у повідомленні.
У реабілітаційному центрі ведмеді, крім вільного пересування по відведеному їм вольєру, мають і свій повноцінний раціон їжі, а також систематичне медичне обстеження стану здоров'я.
Ведмеді у реабілітаційному центрі на Закарпатті / Фото НПП "Синевир"
Зимовий сон для бурих ведмедів починається між груднем та лютим / Фото НПП "Синевир"
При потребі сповна користуються соковитими травами та їх корінням, корою дерев смереки та ялиці, фруктами та горіхами, ягодами малиною, ожиною, чорницею тощо. Всі ці поживні речовини є складовою їхнього харчування, а також важливою передумовою зимового сну.