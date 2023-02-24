Утім, варто звернути увагу на те, що окремі науковці вважають, що ведмеді досить нечутливі до низьких температур і зимовий сон спричинений холодом часто є помилковим. Але цьогорічний факт впадання чотирилапих мешканців притулку в зимовий сон, саме в цей період, є реальністю цього часу. Це означає, що ведмеді відрізняються один від одного і кожної зими їх поведінка може бути неповторною. 12 ведмедів залягли у зимову сплячку на Закарпатті / Фото НПП "Синевир"​ Загалом у реабілітаційному центрі мешкає 30 ведмедів / Фото НПП "Синевир"

Сьогодні, спостерігаючи за життям та поведінкою диких звірів, можна з впевненістю говорити про те, що природні умови в РЦБВ, ландшафт та клімат краю є типовими для існування ведмедів цього виду і найкраще підходять для повернення їх до нормального життя,

– йдеться у повідомленні.