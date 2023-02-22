У Чорнобильському заповіднику зафіксували рисей
Рись європейська не любить компанію, тому найчастіше її можна побачити поодинці. На опублікованих кадрах, ймовірно, пара.
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Самці з самками влаштовують шлюбні ігри недовго – якраз наприкінці зими – на початку весни. Зазвичай, після спарювання народжуються двоє – троє кошенят, яких вигодовує і виховує тільки рись-мати.
Молодняк залежить від матері протягом перших 2-х років, поки не навчиться жити й полювати самостійно.
Ці спритні хижаки, як і всі котячі, використовують звуки й міміку для взаємодії з потомством. Наприклад, щоб заспокоїти молодняк, рисі видають звук, що нагадує муркотіння. Іншими звуками закликають рисенят до себе під час небезпеки чи відповідають на їх сигнали.
У Чорнобилі показали рись європейську / Фото з камер-пасток проєкту Полісся – дика природа без кордонів
Рись європейська: коротко
Рись – типова кішка, хоча величиною з великого пса, якого частково нагадує своїм зменшеним тілом та довгими ногами. Від інших котячих рисі відрізняються коротким хвостом, китичками на кінцях вух і довгими вібрисами. Маса тіла рисі від 5 до 30 кілограмів. Забарвлення від коричневого до золотистого і кремово-білого, іноді з темно-коричневими плямами, особливо на кінцівках.
Всі види рисей мають біле хутро на грудях, череві й на внутрішніх сторонах ніг. Забарвлення, довжина шерсті й розмір лап можуть варіюватися в залежності від клімату в їх місці проживання.
Рись здатна лазити по деревах і скелях, має дуже високу стартову швидкість, швидко бігає на коротких відстанях, робить великі до 3,5 – 4 метрів стрибки, здійснює тривалі переходи, добре плаває. Здобич часто добуває у місцях відпочинку на короткій дистанції нападу.
У Чорнобильському заповіднику представників цього виду котячих не так багато. Зустріти рись можна переважно у великих лісових масивах.
Звірі потрапляють у фотопастки, зокрема і в Чорнобилі:
- Природоохоронці показали стадо диких корів, що мешкають у Чорнобилі. На кадрах видно, що вони живуть розміреним життям й спокійно пасуться.
- Днями на одну із камер-пасток у Чорнобильській зоні потрапила куниця лісова. Цей хижак веде деревний спосіб життя та уникає людських поселень, тож такі кадри є вкрай рідкими.
- У Чорнобильському заповіднику мешкає чимало тварин, занесених до Червоної книги. Одним із них є лось європейський, якого вдалося "спіймати".
- У Чорнобильському заповіднику показали вовка, який шукав "обід" у снігу – він "засвітився" на одну із фотопасток.
- Коні Пржевальського – це вид тварин, що зникає, тому дедалі рідше їх можна побачити. Декілька особин мешкає на території Чорнобильського заповідника.
- Зимова пора не для всіх звірів є легкою, часто потрібно просто виживати до весни. Зокрема, це стосується диких свиней у Чорнобильському заповіднику.
- Працівники заповідника Національний парк "Сколівські Бескиди", що на Львівщині, поділилися милими та зворушливими кадрами зі звірятами. Ці тварини потрапили до встановленої фотопастки на території парку.