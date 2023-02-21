У Рівненському заповіднику зафіксували 5 червонокнижних тварин
Фотопастка діяла біля бобрової загати. Загалом вдалося зафіксувати 23 види тварин – 17 видів ссавців та 6 видів птахів, з яких 5 видів занесені до Червоної книги України. Про це повідомляє WWF-Україна (всесвітній фонд природи в Україні).
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Були помічені рись, вовк, лось, сарна, лисиця, чапля сіра, сова сіра, горностай, єнотоподібний собака, яструб великий – і це лише короткий перелік видів, які обмилували одну боброву загату на Поліссі.
У фонді додають, що на невеликому каналі бобри звели з дерев, гілок, каміння, ґрунту греблю, яка мала забезпечувати їм живлення і захист від хижаків. Та місце привабило й інших мешканців лісу, тож боброва загата створила для різних тварин сприятливі умови для:
- постійного життя, власне для самого бобра, ондатри, норки американської, ласки, горностая;
- живлення для чаплі сірої, сови сірої, сойки, видри річкової, собаки єнотоподібного, лисиці;
- маркування своєї індивідуальної території для рисі та вовка;
- переправи через канал для зайця, білки, борсука, тхора лісового, сарни, дикої свині, лося;
- купання для яструба великого;
- перепочинку для припутня і дрозда-омелюха.
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Часто люди не раді мати бобрів за сусідів, адже їхні загати, греблі та нори можуть завдавати шкоди дорожній та господарській інфраструктурам, лісовому господарству, а подекуди і приватним домогосподарствам. Але у дикій природі все інакше.
У дикій природі боброві загати стають у пригоді для десятків видів. Також вони сприяють відновленню гідрологічного режиму на порушених внаслідок антропогенної діяльності територіях, утримують вологу та сприяють збереженню екосистем,
– зазначають у фонді.
Отримати цю цінну науково-дослідну інформацію дослідники Рівненського природного заповідника змогли завдяки саме встановленим фотопасткам та моніторингу місцевості. Надалі вона допоможе їм планувати заходи з охорони ключових видів та їхніх оселищ.