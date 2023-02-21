Фотопастка діяла біля бобрової загати. Загалом вдалося зафіксувати 23 види тварин – 17 видів ссавців та 6 видів птахів, з яких 5 видів занесені до Червоної книги України. Про це повідомляє WWF-Україна (всесвітній фонд природи в Україні).

Дивіться також До фотопастки заповідника на Львівщині потрапили рідкісні тварини: кумедні кадри

Були помічені рись, вовк, лось, сарна, лисиця, чапля сіра, сова сіра, горностай, єнотоподібний собака, яструб великий – і це лише короткий перелік видів, які обмилували одну боброву загату на Поліссі.

У фонді додають, що на невеликому каналі бобри звели з дерев, гілок, каміння, ґрунту греблю, яка мала забезпечувати їм живлення і захист від хижаків. Та місце привабило й інших мешканців лісу, тож боброва загата створила для різних тварин сприятливі умови для: