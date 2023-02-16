Так, працівники заповідника Національний парк "Сколівські Бескиди", що на Львівщині, поділилися милими та зворушливими кадрами зі звірятами. Ці тварини потрапили до встановленої фотопастки на території парку.

Дивіться також Коні також пасуться: у Чорнобилі "засвітилися" величні тварини із Червоної книги

Сьогодні соціальні мережі вщент заповнені фотографіями користувачів з різних місць та ракурсів. Виявляється, знимкуватися люблять не тільки люди, але і звірята. Вони із задоволенням позують на камеру, навіть у лісі на фотопастку!

– йдеться у дописі.

В заповіднику додали, що тренд дістався і до тварин у НПП "Сколівські Бескиди".

Пропонуємо переглянути веселу підбірку зворушливих та милих світлин тварин, які проживають на території Національного парку "Сколівські Бескиди".

10 найкумедніших фото із мешканцями лісу / Фото НПП "Сколівські Бескиди"​

Інші звірі, які потрапили у фотопастки: