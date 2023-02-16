До фотопастки заповідника потрапили рідкісні тварини
Так, працівники заповідника Національний парк "Сколівські Бескиди", що на Львівщині, поділилися милими та зворушливими кадрами зі звірятами. Ці тварини потрапили до встановленої фотопастки на території парку.
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Сьогодні соціальні мережі вщент заповнені фотографіями користувачів з різних місць та ракурсів. Виявляється, знимкуватися люблять не тільки люди, але і звірята. Вони із задоволенням позують на камеру, навіть у лісі на фотопастку!
– йдеться у дописі.
В заповіднику додали, що тренд дістався і до тварин у НПП "Сколівські Бескиди".
Пропонуємо переглянути веселу підбірку зворушливих та милих світлин тварин, які проживають на території Національного парку "Сколівські Бескиди".
10 найкумедніших фото із мешканцями лісу / Фото НПП "Сколівські Бескиди"
Інші звірі, які потрапили у фотопастки:
- Природоохоронці показали стадо диких корів, що мешкають у Чорнобилі. На кадрах видно, що вони живуть розміреним життям й спокійно пасуться.
- Днями на одну із камер-пасток у Чорнобильській зоні потрапила куниця лісова. Цей хижак веде деревний спосіб життя та уникає людських поселень, тож такі кадри є вкрай рідкими.
- У Чорнобильському заповіднику мешкає чимало тварин, занесених до Червоної книги. Одним із них є лось європейський, якого вдалося "спіймати".
- У Чорнобильському заповіднику показали вовка, який шукав "обід" у снігу – він "засвітився" на одну із фотопасток.