Днями звір потрапив в об'єктив камери. Зимові знімки лося опублікували на офіційній сторінці заповідника. Пропонуємо і вам подивитися!

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Попри те, що лось європейський занесений до Червоної книги України, на заповідній території цей найбільший представник родини оленевих – зовсім нерідкісна тварина. Тут його можна побачити часто.

Співробітники ЧРЕБЗ та інших організацій зони відчуження зустрічають лосів не тільки в лісах та на галявинах, а й у колишньому місті Прип'ять чи околицях Чорнобиля, – заявили в пресслужбі заповідника.

Також додали, що самцям, самицям з лосенятами або лосями-підлітками, невеликим лосиним стадам – всім є місце у Заповіднику.



У Чорнобилі засвітився красень-звір із Червоної книги / Фото Віктора Кучинського​

Лося європейського часто помічають у Чорнобильському заповіднику / Фото Віктора Кучинського

Що відомо про лося

Лосі населяють різні ліси, чагарники вербняків на берегах степових рік і озер. У степу та тундрі влітку зустрічаються і далеко від лісу, іноді на сотні кілометрів. Велике значення для лосів має наявність боліт, тихих річок та озер, де влітку вони годуються водною рослинністю та рятуються від спеки. Взимку для лося необхідні змішані та хвойні ліси із густим підліском.

Довжина тіла самця – до 3 метрів, висота в загривку до 2,3 метра; маса 360 – 600 кілограмів. Самки дрібніші за самців. У самців є величезні роги, нерідко лопатоподібні за формою, які лось скидає щорічно в листопаді – грудні і ходить без них до квітня – травня. Самки – безрогі.

У Чорнобилі помітили червонокнижного звіра / Фото Віктора Кучинського

У лосів немає певних періодів харчування та відпочинку. Літня спека робить їх нічними тваринами, день заганяє їх на галявини, де дме вітер, в озера та болота, де можна сховатися по шию у воду.

Взимку лосі харчуються вдень, а вночі майже весь час лежать в укритті. У великі морози тварини лягають у пухкий сніг так, що над ним стирчать лише голова та холка, що скорочує тепловіддачу.