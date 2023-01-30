Так, Державна природоохоронна організація Open Space and Mountain Parks (OSMP) американського міста Боулдер, штат Колорадо, опублікувала кілька "селфі", зроблених чорним ведмедем за допомогою фотопастки.

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Як розповіли працівники парку, ведмідь дуже зацікавився камерами. Більшість звірів зазвичай не помічають пристрої та проходять повз них, але це не про нього, – він запам'ятав розташування декількох із них і підходив до камер десятки разів. Так, на одній із фотопасток виявили близько 400 світлин, які зробив ведмідь.

У цьому випадку ведмідь виявив особливий інтерес до нашої камери та скористався можливістю зробити сотні "селфі". Ці світлини змусили нас сміятися, тому ми захотіли ними поділитися,

– заявили в OSMP.

Результат фотосесії ведмедя: дивіться фото

Команда OSMP використовує фотопастки з датчиками руху для відстежування диких тварин у регіоні.

Фотопастки вмикаються у момент, коли тварина наближається до них. Камера робить моментальний знімок, а потім може записувати відео тривалістю від 10 до 30 секунд. Уночі камери використовують інфрачервоне світло для зйомки, аби не відлякувати звірів. Окрім ведмедів на камери OSMP зазвичай потрапляють койоти, лисиці, рисі, олені, орли та сови.