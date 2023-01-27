У КиївЗоо народилось дитинча гуанако

У Київському зоопарку всі охочі мають можливість дізнатися багато цікавих фактів про тварин та місця їх проживання. Зокрема, й про сім'ю гуанако та новонародженого члена. У КиївЗоо показали маленьку Лусію.

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Чергове поповнення в Київському зоопарку. Це маленька руда гуанако – Лусія, якій сьогодні виповнилось два тижні,

– йдеться у повідомленні.

Її мама Ракель не відходить від малечі та її однорічної сестрички Крісті, а тато Рікардо опікує їх цілодобово. Навіть вночі він стоїть на сторожі, поки вони солодко сплять.

Родина гуанако в КиївЗоо / Фото Київського зоопарку​

Родина гуанако в КиївЗоо / Фото Київського зоопарку​

Лусія / Фото Київського зоопарку

Зауважимо, гуанако – дикий предок альпак. У природі їх можна зустріти в пампасах і високогір'ї Анд. Тварини травоїдні, харчуються трав'янистими рослинами, корою, листям кущів та гілками.

У Київському зоопарку народилось дитинча гуанако Люсія: дивіться відео

У Київському зоопарку очікують на поповнення чорних лебедів

В Київзоо показали величних чорних красенів, які радіють аномальному теплу, що кілька днів тримається в столиці. Їх всього 11 особин.

До того ж пара чорних лебедів облаштувала собі гніздо, а отже невдовзі очікується поповнення птахів.