В Київзоо показали величних чорних красенів, які радіють аномальному теплу, що кілька днів тримається в столиці.
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Ми знайомимо вас із пернатими жителями південної півкулі – чорними лебедями, яких у нас вже 11 особин. А до того ж очікується і поповнення,
– розповіли в зоопарку.
Пара чорних лебедів облаштувала собі гніздо, а отже невдовзі очікується поповнення птахів. Їх дітлахи з попереднього виводка вже підросли й приймають "СПА-процедури" поруч.
Пара чорних лебедів загніздилася / Фото Київський зоопарк
Пташеня з попереднього виводка пари / Фото Київський зоопарк
Пташеня з попереднього виводка пари / Фото Київський зоопарк
Фахівці відзначили, що друга доросла пара вирощує пташеня, тримаючи його під постійним батьківським контролем.
Також гостей Київзоо зустрічає ще одна пара молодих птахів, яка має власне озеро біля центрального входу до зоопарку.
Лебеді в Київському зоопарку / Фото Київський зоопарк
В Київському зоопарку очікують на поповнення / Фото Київський зоопарк
В Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють теплу / Фото Київський зоопарк
Тварини помірного клімату зустрічають відвідувачів у великих відкритих вольєрах, а за життям теплолюбних мешканців можна спостерігати у внутрішніх зелених оазах Острова Звірів, Пташника, Приматника та інших.