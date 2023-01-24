В Київзоо показали величних чорних красенів, які радіють аномальному теплу, що кілька днів тримається в столиці.

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Ми знайомимо вас із пернатими жителями південної півкулі – чорними лебедями, яких у нас вже 11 особин. А до того ж очікується і поповнення,

– розповіли в зоопарку.

Пара чорних лебедів облаштувала собі гніздо, а отже невдовзі очікується поповнення птахів. Їх дітлахи з попереднього виводка вже підросли й приймають "СПА-процедури" поруч.

Пара чорних лебедів загніздилася / Фото Київський зоопарк​

Пташеня з попереднього виводка пари / Фото Київський зоопарк