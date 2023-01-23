Департамент парків і відпочинку Нью-Йорка опублікував у Twitter відео, на якому дельфіни стрибають у воді в парку Старлайт. У відомстві зазначили, що візит дельфінів – добре, оскільки це ознака здорових водних шляхів міста.
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На думку працівників Департаменту, морські ссавці запливли до міста у пошуках риби.
Це правда — цього тижня в річці Бронкс помітили дельфінів! Це чудова новина – вона показує, що зусилля з відновлення річки як здорового середовища існування, які тривали десятиліття, працюють. Ми вважаємо, що ці дельфіни природним чином знайшли шлях до річки в пошуках риби,
– йдеться у повідомленні.
Вчений із Товариства охорони дикої природи Говард Розенбаум підкреслив, що дельфіни виглядали здоровими. Вони не були у тяжкому стані, як подумали деякі.
Дельфіни у річці Бронкс: дивіться відео
Зазначається, що це перший випадок, коли цих тварин бачили в річці Бронкс з 2017 року.
Департамент порадив охочим на власні очі побачити дельфінів переконатися, що їм комфортно, дати вільний простір і не турбувати зайвий раз.
У Британії скасували новорічний феєрверк заради моржа
У місті Скарборо в графстві Норт-Йоркшир Великої Британії скасували новорічний феєрверк через моржа, який вирішив відпочити в порту міста.
Місцеві фахівці з дикої природи попросили не турбувати моржа, щоб не зашкодити його психіці. За їхньою оцінкою, він здійснив зупинку, перебуваючи в "подорожі на північ".