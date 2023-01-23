Департамент парків і відпочинку Нью-Йорка опублікував у Twitter відео, на якому дельфіни стрибають у воді в парку Старлайт. У відомстві зазначили, що візит дельфінів – добре, оскільки це ознака здорових водних шляхів міста.

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На думку працівників Департаменту, морські ссавці запливли до міста у пошуках риби.

Це правда — цього тижня в річці Бронкс помітили дельфінів! Це чудова новина – вона показує, що зусилля з відновлення річки як здорового середовища існування, які тривали десятиліття, працюють. Ми вважаємо, що ці дельфіни природним чином знайшли шлях до річки в пошуках риби,

– йдеться у повідомленні.

Вчений із Товариства охорони дикої природи Говард Розенбаум підкреслив, що дельфіни виглядали здоровими. Вони не були у тяжкому стані, як подумали деякі.

Дельфіни у річці Бронкс: дивіться відео

It’s true—dolphins were spotted in the Bronx River this week! This is great news—it shows that the decades-long effort to restore the river as a healthy habitat is working. We believe these dolphins naturally found their way to the river in search of fish.

(Video: Nick Banco) pic.twitter.com/40ZNgBjJZs — NYC Parks (@NYCParks) January 19, 2023

Зазначається, що це перший випадок, коли цих тварин бачили в річці Бронкс з 2017 року.

Департамент порадив охочим на власні очі побачити дельфінів переконатися, що їм комфортно, дати вільний простір і не турбувати зайвий раз.

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