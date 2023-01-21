Читайте також На береги Одещини викинуло 100 тисяч рідкісних морських тварин

Перед нами на дорозі повзла змія, тому ми зупинилися, щоб пропустити її, і вийшли з машини, а поряд з нами була ця величезна очеретяна жаба,

– сказала доглядачка парку.

За словами місцевих рейнджерів, жаба-монстр мала вигляд футбольного м'яча з ногами. Її вага – 2,7 кілограма, а довжина – близько 30 сантиметрів. Попередня найбільша у світі жаба жила у Швеції та важила 2,65 кілограма. Тож працівники національного парку вірять, що земноводне може побити світовий рекорд.



"Тоадзілла", можливо, найбільша у світі жаба / Фото Queensland Environment​

Спершу її хотіли назвати Конні на честь національного парку Конвей. Але потім величезну жабу назвали Toadzilla за аналогією до японського персонажа фільмів – динозавра-мутанта Ґодзілли.

"Тоадзіллу" вивезли із дикої природи

Її все ж вирішили вивезти з дикої природи, оскільки це отруйний інвазивний вид, який загрожує іншим місцевим тваринам. Очеретяна жаба такого розміру з'їсть усе, що поміститься в її рот, зокрема комах, рептилій і дрібних ссавців. Через розміри вважають, що це самка, адже вони виростають більшими за самців.



В Австралії знайшли ропуху-гіганта, яка може бути найбільшою у світі / Фото Queensland Environment

Також вчені кажуть, що ця ропуха може бути отруйною для дикої природи. Тому через ризик для довкілля жабу-рекордсменку "гуманно евтаназували", приспали — це стандартна практика для шкідників в Австралії. Однак історія про "Тоадзіллу" буде жити – її заспиртоване тіло передали до Музею Квінсленда для дослідження.

"Тоадзілла", можливо, найбільша у світі жаба: дивіться відео

Що відомо про очеретяних жаб

Жаб завезли до Австралії 1935 року для боротьби з очеретяним жуком, який шкодив плантаціям тростинного цукру. Втім, згодом ці ропухи стали одним із найнебезпечніших шкідників. Зараз вони вважаються загрозою для біорізноманіття через швидке розмноження.