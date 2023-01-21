В Австралії знайшли найбільшу у світі жабу
Жабу знайшли в тропічному лісі на півночі Австралії. Доглядачі парку Карлі Грей прозвали її "Тоадзіллою".
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Перед нами на дорозі повзла змія, тому ми зупинилися, щоб пропустити її, і вийшли з машини, а поряд з нами була ця величезна очеретяна жаба,
– сказала доглядачка парку.
За словами місцевих рейнджерів, жаба-монстр мала вигляд футбольного м'яча з ногами. Її вага – 2,7 кілограма, а довжина – близько 30 сантиметрів. Попередня найбільша у світі жаба жила у Швеції та важила 2,65 кілограма. Тож працівники національного парку вірять, що земноводне може побити світовий рекорд.
"Тоадзілла", можливо, найбільша у світі жаба / Фото Queensland Environment
Спершу її хотіли назвати Конні на честь національного парку Конвей. Але потім величезну жабу назвали Toadzilla за аналогією до японського персонажа фільмів – динозавра-мутанта Ґодзілли.
"Тоадзіллу" вивезли із дикої природи
Її все ж вирішили вивезти з дикої природи, оскільки це отруйний інвазивний вид, який загрожує іншим місцевим тваринам. Очеретяна жаба такого розміру з'їсть усе, що поміститься в її рот, зокрема комах, рептилій і дрібних ссавців. Через розміри вважають, що це самка, адже вони виростають більшими за самців.
В Австралії знайшли ропуху-гіганта, яка може бути найбільшою у світі / Фото Queensland Environment
Також вчені кажуть, що ця ропуха може бути отруйною для дикої природи. Тому через ризик для довкілля жабу-рекордсменку "гуманно евтаназували", приспали — це стандартна практика для шкідників в Австралії. Однак історія про "Тоадзіллу" буде жити – її заспиртоване тіло передали до Музею Квінсленда для дослідження.
"Тоадзілла", можливо, найбільша у світі жаба: дивіться відео
Що відомо про очеретяних жаб
Жаб завезли до Австралії 1935 року для боротьби з очеретяним жуком, який шкодив плантаціям тростинного цукру. Втім, згодом ці ропухи стали одним із найнебезпечніших шкідників. Зараз вони вважаються загрозою для біорізноманіття через швидке розмноження.
Ці ропухи зазвичай мають коричневе забарвлення і великі бородавки на тілі. Очеретяна жаба може виростати до 26 сантиметрів і важити до 2,5 кілограма чи навіть більше.