На береги Одещини винесло морських кротів, занесених до Червоної книги

Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Русев. У своєму повідомленні він зазначив, що таку картину з викинутих ракоподібних морських кротів побачив вперше.

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Іван Русєв повідомив, що у неділю після потужного шторму, який тривав на Чорному морі кілька днів, співробітники парку вийшли на узбережжя. Дослідники виявили на березі безліч рідкісних тварин.

За нашими оцінками, тільки на узбережжі моря в межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" викинуло понад 100 тисяч морських кротів,

— розповів науковець.

На береги Одещини викинуло рідкісних морських кротів / Фото Івана Русева

Але, що цікаво знати, вони довго не затримаються на пляжі. Він уточнив, що на узбережжі за кілька днів морських кротів з'їдять інші тварини – шакали, кулені (вид птахів) тощо. Зокрема, лише на один кілометр пляжу природоохоронці нарахували близько 40 великих куленів, які харчувалися морськими кротами.

Хто такі морські кроти

Дослідник розповів, що це рідкісні морські тварини, які занесені до Червоної книги України. Вони є донними тваринами, які живуть на глибині від 0,5 до 15 метрів. Морські кроти роблять U-подібні нори завдовжки майже 80 сантиметрів, у кожній норі живе лише одна тварина.

Вночі ці істоти залишають нори у пошуках їжі, тоді під час нічного шторму їх може викидати на берег. Харчується морський кріт донними організмами та біологічним пилом – детритом.

Морські кроти / Фото Івана Русева