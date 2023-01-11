У Китаї встановили новий вид викопної креветки

Згідно з даними Нанкінського інституту геології та палеонтології Академії наук Китаю (NIGPAS), новий вид називається Innovatiocaris maotianshanensis. Раніше був відомий як аномалокаріс, що означає аномальна креветка, оскільки зовнішній вигляд дуже схожий на вже відомого радіодонта.

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Скам'янілості нового виду креветок були зібрані з ранньокембрійської фауни осадового родовища Ченцзян у горах Маотяньшань. Вони дуже схожі на радіодонта: мають обтічний тулуб з парними лопатями і зябровими клапанами для плавання й дихання, пару колючих клешень та пару великих складних очей на голові, а також радіальні ротові частини під головою.