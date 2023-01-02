Ми ухвалили рішення скасувати сьогоднішній новорічний феєрверк за порадою служби порятунку морського життя британських дайверів через прибуття моржа Тора в гавань. Є побоювання, що шоу може завдати шкоди ссавцю,

– прокоментував рішення голова міської ради Стів Сіддонс

Фахівець із Всесвітнього фонду дикої природи Род Дауні сказав журналістам, що він, швидше за все, пливе назад у рідну Арктику. У Скарборо, як припускають захисники природи, він вирішив перепочити кілька днів, перш ніж плисти далі.

В англійському містечку новорічний феєрверк скасували заради моржа / Фото РА Місто в Британії скасувало новорічний феєрверк, щоб не турбувати моржа, який вирішив перепочити в порту / Фото із соцмереж

Експерти кажуть, що це, мабуть, взагалі перший випадок появи моржа, жителя Арктики, в Йоркширі, на узбережжі Північної Англії.

Імовірно, це та сама тварина, яка була помічена на узбережжі Хемпшира на початку грудня, а до того – в Нідерландах і Франції. Люди вже навіть дали йому прізвисько – Тор.