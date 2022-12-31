В Галицькому НПП через потепління прокинулися ведмеді
Таке сталося у Галицькому національному природному парку на Івано-Франківщині. Через аномально теплу зиму ведмеді прокинулися та вийшли зі своїх штучно виготовлених барлогів.
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Зимовий сон у ведмедів не такий, як, наприклад, у бабаків, які впадають в достатньо глибокий анабіоз, його можна назвати дрімотою. Тому, якщо морози сильні, то вони глибше засинають і довше сплять, а якщо є відлиги, виходять з барлогів. Просто вони не активні та використовують запаси жиру, який в них є.
Через значне потепління у грудні сімейство бурих ведмедів Центру реабілітації диких тварин Галицького НПП прокинулися після залягання у сплячку і вийшли зі своїх штучно виготовлених барлогів,
– йдеться у повідомленні.
В організації нагадали, що клишоногі заснули в кінці листопада.
Через потепління у Галицькому парку прокинулися ведмеді / Фото Галицький НПП
Також додали, що у зимовий період працівники Центру не підпускають туристів близько до ведмежих барлогів, щоб не розбудити їх і самі дотримуються тиші, тому що у них чутливий сон.