В Галицькому НПП через потепління прокинулися ведмеді

Таке сталося у Галицькому національному природному парку на Івано-Франківщині. Через аномально теплу зиму ведмеді прокинулися та вийшли зі своїх штучно виготовлених барлогів.

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Зимовий сон у ведмедів не такий, як, наприклад, у бабаків, які впадають в достатньо глибокий анабіоз, його можна назвати дрімотою. Тому, якщо морози сильні, то вони глибше засинають і довше сплять, а якщо є відлиги, виходять з барлогів. Просто вони не активні та використовують запаси жиру, який в них є.

Через значне потепління у грудні сімейство бурих ведмедів Центру реабілітації диких тварин Галицького НПП прокинулися після залягання у сплячку і вийшли зі своїх штучно виготовлених барлогів,

– йдеться у повідомленні.

В організації нагадали, що клишоногі заснули в кінці листопада.

Через потепління у Галицькому парку прокинулися ведмеді / Фото Галицький НПП

Також додали, що у зимовий період працівники Центру не підпускають туристів близько до ведмежих барлогів, щоб не розбудити їх і самі дотримуються тиші, тому що у них чутливий сон.