Які тварини можуть зникнути через війну в Україні
Серію робіт в рамках міжнародної кампанії #StopEcocideUkraine представила організація UAnimals за участі Дарії Урвачової. На картинах, створених штучним інтелектом, можна побачити зубра і рись, бурого ведмедя, чорну лелеку та інших тварин, що можуть зникнути в Україні через російську агресію.
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Понад 80 видів тварин в нашій країні перебувають на межі зникнення і через російську агресію можуть повністю припинити своє існування. Окупанти цілеспрямовано обстрілюють природні парки, зоопарки та притулки та вбили за час війни вже понад 10 000 000 тварин,
– каже засновник UAnimals Олександр Тодорчук.
Також активісти додають, що росіяни окупували 8 заповідників і 12 національних природних парків за час повномасштабної війни.
Деякі види тварин, які можуть зникнути через війну / Фото з фейсбуку UAnimals
Дії російських військових призвели до непоправних наслідків. Через влучання ворожих ракет і снарядів в Україні згоріло 23 286 гектарів лісу. На відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років.
Разом із цим 182 880 квадратних метрів ґрунту забруднено шкідливими речовинами, які негативно впливають на диких тварин та природу загалом.