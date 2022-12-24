Які тварини можуть зникнути через війну в Україні

Серію робіт в рамках міжнародної кампанії #StopEcocideUkraine представила організація UAnimals за участі Дарії Урвачової. На картинах, створених штучним інтелектом, можна побачити зубра і рись, бурого ведмедя, чорну лелеку та інших тварин, що можуть зникнути в Україні через російську агресію.

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