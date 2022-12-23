4 левенята-сироти евакуювали з України до США

Сумний інцидент трапився із чотирма левенятами, які осиротіли під час російсько-української війни. Їх було евакуйовано до притулку для тварин у штаті Міннесота, що у Сполучених Штатах, який пообіцяв надати малюкам постійний дім.

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Левенята з іменами Тарас, Стефанія, Леся і Прада віком від 4 до 5 місяців провели останні три тижні в Познанському зоопарку в Польщі.



4 осиротілих під час війни левенят евакуювали з України до США / Фото Anthony Souffle / Star Tribune via AP

Трьох дитинчат врятували в Одесі, а Прада народилася в Києві. Що сталося з матерями тварин, рятувальники не знають. Зараз їх вже перевезли літаком до США – політ був частково профінансований Фондом сім'ї Ендрю Сабіна, нью-йоркського металургійного мільйонера.

Ці дитинчата витримали більше за своє коротке життя, ніж будь-яка тварина. Вони народилися на племінних заводах в Україні під час війни, а потім осиротіли у віці кількох тижнів,

— сказала Мередіт Вітні, менеджер програми порятунку дикої природи фонду.

Їх новим домом є заповідник "The Wildcat Sanctuary" у Сендстоуні, приблизно за 90 миль на північ від Міннеаполіса.

Левенята знайшли новий дім / Фото Anthony Souffle / Star Tribune via AP

Під час відключення світла ветеринар власноруч розігрівав пляшки з молоком

Доктор Ендрю Кушнір, американський ветеринар фонду, який супроводжував дитинчат у польоті, опікувався ними в Україні та Польщі. Попри російській атаки, він готував їхню спеціалізовану формулу кожні три години, а вночі, коли відключалася електрика, він руками й ногами розігрівав їхні пляшки з молоком.

Наразі тварин вже оглянув ветеринар. Їх поселили у тепле місце для відпочинку.



Тварин вже оглянув ветеринар / Фото Anthony Souffle / Star Tribune via AP

Зауважимо, некомерційний заповідник диких котів містить майже 130 левів, тигрів, гепардів, леопардів та інших диких котів, багато з яких були врятовані від торгівлі екзотичними домашніми тваринами. Щоб забезпечити мир і спокій для диких котів, він не виставляє їх на загальний огляд, а дозволяє бродити в огороджених вольєрах серед лісів Міннесоти.