У Черкаському зоопарку для обігріву тварин встановили буржуйки

Втім, такі заклади пристосовуються і знаходять вихід. Наприклад, аби тварини не мерзли під час відключень електропостачання, у Черкаському зоопарку встановили буржуйки. Про це розповів директор установи Євгеній Ван.

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За його словами, третині мешканців потрібна температура від 16 до 30 градусів. Щоб зберегти температуру під час відключень електроенергії, в павільйоні з рептиліями та приматами встановили буржуйку.

Завідувачка відділу ссавців Лідія Осадча додала, що лемурам котячим пощастило менше – поставити буржуйку у їхньому помешканні немає технічної можливості.

Ми кидаємо їм солому, сіно, щоб тварина могла сховатися. Там, де великі групи, там трішки легше: пластикові двері та вікна — це те, що забезпечує утримання тепла,

– каже вона.

Лемури у Черкаському зоопарку / Фото Суспільне Черкаси

Не можуть без тепла і птахи, які мешкають в зоопарку. Доки не встановили пічки – вони мерзл, температура падала до 7 – 8 градусів плюс, вони погано харчувалися. Завдяки пічці тепер там завжди 18 – 20 градусів.

Папуги у Черкаському зоопарку тепер завжди в теплі / Фото Суспільне Черкаси

Світло в зоопарку вимикають щодоби на 4 – 5 годин. Тож у такий спосіб, завдяки буржуйкам, вони підтримують тепло.