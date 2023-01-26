Під час свого першого візиту він допомагав волонтерам забезпечувати військових, а вже згодом, коли Брюс приїхав вдруге, його запросили до громадської організації "Порятунок тварин Харків". Тепер 75-річний ексвійськовий доглядає тварин, яких привезли з гарячих точок України. Читайте також Прикордонники прихистили собаку Банана з Донеччини: зворушливі фото

Брюс любить собак з дитинства

Брюс – колишній військовий пілот США. В Україну вирішив приїхати одразу після початку повномасштабної війни. Чоловік хотів потрапити на фронт, але двічі отримав відмову. Каже, що був дуже засмучений, але в той момент його запросили до "Порятунку тварин", й він без вагань погодився піти туди і бути з цуценятами.

Я люблю вигулювати їх. Для цуценят дуже важливо отримувати багато людської уваги. Інакше будуть налякані й нападатимуть. Це добре і для мене, покращує самопочуття. Вони особливі, всі собаки потрапляють до раю. Не всі люди потрапляють до раю,

— говорить він.

До слова, в Канаді у нього теж є собаки – аж 4. За словами Брюса, він собачник з дитинства.

Колишній військовий з Канади Брюс Перрі доглядає за тваринами у Харкові / Фото Суспільне Харків

Доглядати за тваринами Брюс планує до квітня

Нині у ветклініці громадської організації "Порятунок тварин Харків", в якій допомагає Брюс, лікують 82 тварини, серед яких собаки та коти.

За словами працівників організації, канадець дуже трепетно доглядає за пухнастиками. І саме це їм зараз найнеобхідніше.

Доглядати за тваринами Брюс планує до квітня. Каже, згодом хоче разом зі своїми собаками оселитися в Україні та відвідати Тернопільщину, де народився його дідусь.



Брюс Перрі та новонароджене цуценя / Фото Суспільне Харків