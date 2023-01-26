Під час свого першого візиту він допомагав волонтерам забезпечувати військових, а вже згодом, коли Брюс приїхав вдруге, його запросили до громадської організації "Порятунок тварин Харків". Тепер 75-річний ексвійськовий доглядає тварин, яких привезли з гарячих точок України.
Читайте також Прикордонники прихистили собаку Банана з Донеччини: зворушливі фото
Брюс любить собак з дитинства
Брюс – колишній військовий пілот США. В Україну вирішив приїхати одразу після початку повномасштабної війни. Чоловік хотів потрапити на фронт, але двічі отримав відмову. Каже, що був дуже засмучений, але в той момент його запросили до "Порятунку тварин", й він без вагань погодився піти туди і бути з цуценятами.
Я люблю вигулювати їх. Для цуценят дуже важливо отримувати багато людської уваги. Інакше будуть налякані й нападатимуть. Це добре і для мене, покращує самопочуття. Вони особливі, всі собаки потрапляють до раю. Не всі люди потрапляють до раю,
— говорить він.
До слова, в Канаді у нього теж є собаки – аж 4. За словами Брюса, він собачник з дитинства.
Колишній військовий з Канади Брюс Перрі доглядає за тваринами у Харкові / Фото Суспільне Харків
Доглядати за тваринами Брюс планує до квітня
Нині у ветклініці громадської організації "Порятунок тварин Харків", в якій допомагає Брюс, лікують 82 тварини, серед яких собаки та коти.
За словами працівників організації, канадець дуже трепетно доглядає за пухнастиками. І саме це їм зараз найнеобхідніше.
Доглядати за тваринами Брюс планує до квітня. Каже, згодом хоче разом зі своїми собаками оселитися в Україні та відвідати Тернопільщину, де народився його дідусь.
Брюс Перрі та новонароджене цуценя / Фото Суспільне Харків
"Важливо розповісти, що побачив"
Канадець помічає поступовий спад інтересу до війни у своїй та сусідній країнах. Брюс підкреслює, що дивитися телевізор і читати новини – це одне, а приїхати в Україну і розповідати своїм землякам про особистий досвід – зовсім інше.
Важливо приїхати сюди, а потім повернутися і розповісти, що ти бачив. Ти знаєш, що долають ці люди: без електрики, води, опалення, "бах-бах", повітряна тривога увесь час. Це жахливо. Коли я повернувся, у мене в аудиторії було 200 людей, і я їм усе розповів, що побачив,
– говорить Брюс.
З часом, як каже канадець, звик до постійних повітряних тривог та вибухів, які лунають у місті. І, якщо спершу він весь час був напоготові йти у випадку влучення ракети поруч, то зараз вже звик просто йти спати.