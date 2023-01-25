Зокрема, чимало тваринок прихистили працівники Державної прикордонної служби України. Цього разу ДПСУ показала пса Банана, якого прикордонники знайшли на Донеччині.
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Зазначається, що собаку українські військові зустріли в Донецькій області.
Через "статуру" чотирилапого товариша прозвали Бананом,
– йдеться в повідомленні.
Собака всюди супроводжував бійців. За словами прикордонників, коли Банан ховався за їхні спини, вони знали, що скоро буде обстріл.
Прикордонники прихистили пса з Донеччини / Фото ДПСУ
Згодом прикордонник на псевдо "Кеп" відчув особливий зв'язок з Бананом й забрав його з собою. Тепер вони не просто друзі, а родина.
Банан та прикордонник "Кеп" / Фото ДПСУ
У Хмельницькій міськраді живе кошеня з Бахмута
У мера Хмельницького з'явилася "хвостата помічниця" з-під Бахмута. До обласного центру кошеня привіз поранений військовий 95-ої бригади. Тваринку поки що не назвали, однак вже радіють її появі.
Відповідатиме за пухнастика господарський відділ. Хмельничани уже запропонували зібрати кошти на їжу та обіцяють допомагати доглядати за нею. Мешкатиме киця не тільки в приміщенні, до її розпорядження ще й подвір'я міськради.