Зокрема, чимало тваринок прихистили працівники Державної прикордонної служби України. Цього разу ДПСУ показала пса Банана, якого прикордонники знайшли на Донеччині.

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Зазначається, що собаку українські військові зустріли в Донецькій області. Через "статуру" чотирилапого товариша прозвали Бананом,

– йдеться в повідомленні.

Собака всюди супроводжував бійців. За словами прикордонників, коли Банан ховався за їхні спини, вони знали, що скоро буде обстріл.

Прикордонники прихистили пса з Донеччини / Фото ДПСУ

Згодом прикордонник на псевдо "Кеп" відчув особливий зв'язок з Бананом й забрав його з собою. Тепер вони не просто друзі, а родина.



Банан та прикордонник "Кеп" / Фото ДПСУ

У Хмельницькій міськраді живе кошеня з Бахмута

У мера Хмельницького з'явилася "хвостата помічниця" з-під Бахмута. До обласного центру кошеня привіз поранений військовий 95-ої бригади. Тваринку поки що не назвали, однак вже радіють її появі.