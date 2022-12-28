Тішимося, що таким чином не залишаємо тваринок у біді, адже вони так скучили за людською увагою та теплотою,

– говорять поліціянти.

Інспектори регулярно закупають корм та годують безпритульних тварин, як, наприклад, в селі Богородичне, а днями з кормом допоміг ще й власник зоомагазину.

На опублікованих кадрах видно, як до патрульних із кормом миттєво зібралася зграя котів, які залишилися без домівки та своїх господарів. Переконані, момент приходу поліціянтів – улюблений час в добі для цих тваринок.

Патрульні Донеччини годують безпритульних тварин на звільнених територіях / Фото Патрульної поліції України



Патрульні турбуються про безпритульних тварин / Фото Патрульної поліції України

Котик, який постраждав від російської армії на окупованих територіях / Фото Патрульної поліції України

Зауважимо, у Київському зоопарку, як і усі кияни, зіткнулися з проблемою відсутності електроенергії. Втім, там пристосувалися і знайшли вихід – встановили дров'яну піч для приготування їжі під час відключення світла. Показали, як та чим годують мешканців.