Патрульні Донеччини турбуються про безпритульних тварин
Так, попри щільні ворожі обстріли, патрульні Краматорська та Слов'янська не тільки виконують службові обов'язки на деокупованих територіях, але й турбуються про чотирилапих друзів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції Краматорська та Слов'янська.
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Тішимося, що таким чином не залишаємо тваринок у біді, адже вони так скучили за людською увагою та теплотою,
– говорять поліціянти.
Інспектори регулярно закупають корм та годують безпритульних тварин, як, наприклад, в селі Богородичне, а днями з кормом допоміг ще й власник зоомагазину.
На опублікованих кадрах видно, як до патрульних із кормом миттєво зібралася зграя котів, які залишилися без домівки та своїх господарів. Переконані, момент приходу поліціянтів – улюблений час в добі для цих тваринок.
Патрульні Донеччини годують безпритульних тварин на звільнених територіях / Фото Патрульної поліції України
Патрульні турбуються про безпритульних тварин / Фото Патрульної поліції України
Котик, який постраждав від російської армії на окупованих територіях / Фото Патрульної поліції України