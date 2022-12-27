У Київському зоопарку, як і усі кияни, зіткнулися з проблемою відсутності електроенергії. Втім, там пристосувалися і знайшли вихід – встановили дров'яну піч для приготування їжі під час відключення електроенергії.

Читайте також Штучний інтелект показав тварин, які можуть зникнути через війну: 80 видів під загрозою

Тваринам готують картоплю по-селянськи й не тільки

За словами працівників, враховуючи вдалий досвід, планують встановити ще три такі печі. Адже намагаються робити все, щоб кожному мешканцю Київзоо було затишно, тепло та ситно.

У Київському зоопарку встановили дров'яну піч для приготування їжі / Фото пресслужби Київського зоопарку

На печі варять та запікають різноманітні "страви" для тварин.

На таких печах кожного ранку ми варимо та запікаємо різноманітні "страви" для тварин: компоти, каші, овочі, яйця, м'ясо, рибу та багато інших. Так, нашим приматам прийшлись до смаку ласощі по-селянськи, а особливо охоче вони наминають печену картоплю,

— кажуть фахівці зоопарку.