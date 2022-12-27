У Київському зоопарку, як і усі кияни, зіткнулися з проблемою відсутності електроенергії. Втім, там пристосувалися і знайшли вихід – встановили дров'яну піч для приготування їжі під час відключення електроенергії.
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Тваринам готують картоплю по-селянськи й не тільки
За словами працівників, враховуючи вдалий досвід, планують встановити ще три такі печі. Адже намагаються робити все, щоб кожному мешканцю Київзоо було затишно, тепло та ситно.
У Київському зоопарку встановили дров'яну піч для приготування їжі / Фото пресслужби Київського зоопарку
На печі варять та запікають різноманітні "страви" для тварин.
На таких печах кожного ранку ми варимо та запікаємо різноманітні "страви" для тварин: компоти, каші, овочі, яйця, м'ясо, рибу та багато інших. Так, нашим приматам прийшлись до смаку ласощі по-селянськи, а особливо охоче вони наминають печену картоплю,
— кажуть фахівці зоопарку.
У Київському зоопарку також зазначили, що підтримка таких закладів наразі вкрай важлива і необхідна. Тому долучитись до допомоги тваринам може кожен охочий, купуючи квитки або зробивши донат.
Які страви готують тваринам на печі / Фото пресслужби Київського зоопарку
Крім того, раніше у київському зоопарку заявили, що створюють умови, аби тварини перезимували комфортно. Зокрема, налагодили роботу котельні, закупили генератори та буржуйки. Для горили навіть створили власний пункт обігріву. Птахів переселяють в оновлені утеплені павільйони. Також напередодні зими фахівці зоопарку змінили раціон тварин.