Відповідатиме за пухнастика господарський відділ. Хмельничани уже запропонували зібрати кошти на їжу та обіцяють допомагати доглядати за нею, а зараз пропонують обрати кличку.

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Як розповідає заступник міського голови Микола Ваврищук, кошеня привіз зі сходу в Хмельницький поранений військовий 95-ої бригади.

Боєць шукав місце, де можна прилаштувати кошеня. І ми подумали: нехай живе такий талісманчик в міській раді. Я дуже тварин люблю, а тим більше такий час зараз… Треба цей світ добрішим робити,

– каже Ваврищук.

Зазначається, що мешкатиме киця не тільки в приміщенні. До її розпорядження – подвір'я міськради й приміщення. До слова, це вперше, щоб у міській раді міста селили тваринок, раніше їх лише впускали на трохи та годували.

Кішці обирають кличку

Декілька варіантів клички для кошеняти вже запропонували у коментарях. Не дивно, що більшість з них пов'язані із війною, адже чотирилапа пройшла чимало випробувань, перш ніж отримала безпечний прихисток. Серед запропонованих кличок:

Куля;

Гільза;

Джавеліна;

Перемога;

Незламна;

Богдана.

Посадовець каже, що розглядали варіант "Бахмут", але це чоловічий рід, тому не підходить, оскільки вона дівчинка.

Люди жартують, що росте у Хмельницькому конкурентка псу Патрону. Дехто, щоправда, все ж у прихистку кошеняти запідозрив піар. Втім, інші ж користувачі наголошують, що це хіба що "піар людяності у такий складний і вирішальний час".