Так, в мережі з'явилося щемливе відео, де хоробрий український військовий під ворожими обстрілами приймав пологи у кішки, яка прийшла до нього в окоп. Ролик про кошенят військовий із ніком alex_rezhisser опублікував у своєму TikTok.

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Воїн ЗСУ в окопі під обстрілом прийняв пологи у кішки

Українському захиснику довелося приймати пологи просто під обстрілом. Ще й у -12.

Життя мене до такого не готувало. Мороз -12, в окопі під обстрілами приймати пологи у кішки це жорстко. Якось будемо зігріватись, щось думатимемо,

– розповів воїн.

Він показав своїм підписникам чорно-білу кішку, яка народила таких же кошенят. На відео вона зручно влаштувалася разом із ними у спальному мішку та на речах військового. Пухнаста мама задоволено мурчить, годуючи своїх новонароджених дітей.

Дивіться щемливе відео:

Мережа "вибухнула", зворушливий вчинок українського захисника вразив коментаторів. Ось декілька із них: