Так, в мережі з'явилося щемливе відео, де хоробрий український військовий під ворожими обстрілами приймав пологи у кішки, яка прийшла до нього в окоп. Ролик про кошенят військовий із ніком alex_rezhisser опублікував у своєму TikTok.
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Воїн ЗСУ в окопі під обстрілом прийняв пологи у кішки
Українському захиснику довелося приймати пологи просто під обстрілом. Ще й у -12.
Життя мене до такого не готувало. Мороз -12, в окопі під обстрілами приймати пологи у кішки це жорстко. Якось будемо зігріватись, щось думатимемо,
– розповів воїн.
Він показав своїм підписникам чорно-білу кішку, яка народила таких же кошенят. На відео вона зручно влаштувалася разом із ними у спальному мішку та на речах військового. Пухнаста мама задоволено мурчить, годуючи своїх новонароджених дітей.
Дивіться щемливе відео:
Мережа "вибухнула", зворушливий вчинок українського захисника вразив коментаторів. Ось декілька із них:
- "Ви – ангели! Боже, допоможи нашим воїнам добра повернутися додому живими!";
- "Можливо, це знак із небес, там, де народжується життя, немає місця смерті";
- "Ви молодці! Навіть термобілизну поклали для кішки. Ви наші захисники, ще й дбаєте про тварин. У цьому вся проявляється людяність".