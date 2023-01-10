Притулок "Щасливий пес" отримав корм і матеріали для вольєрів від "Укрпошти"

Днями "Укрпошта" опублікувала підсумки благодійної допомоги за 2022 рік. Так, загалом з продажу першої в країні благодійної марки "Пес Патрон" вдалося зібрати понад 16 мільйонів гривень. За ці кошти придбали машину для розмінування Armtrac 400, а решту коштів розділили між трьома притулками для тварин. Мовиться про "Best Friends" у місті Макарів, "Gostomel Shelter" у Гостомелі та "Щасливий пес" у Кропивницькому.

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Як повідомили волонтерки громадської організації "Щасливий пес", "Укрпошта" у грудні передала притулку 100 тисяч гривень, з яких більшу частину витратили на матеріали для десяти вольєрів, а на 30 тисяч – закупили корм для тварин.

Ми вдячні за допомогу і підтримку! Проте наразі нам дуже потрібні помічники: адже корм є, вольєри є, тварин багато, а ми самі фізично ледь встигаємо всіх нагодувати, прибрати. Тому будемо дуже раді кожній парі добрих рук,

– пояснила співзасновниця організації "Щасливий пес" Оксана Літвінова.

Вона також додала, що 70 тисяч з допомоги витратили на матеріали для десяти вольєрів – їх привезли, але, щоб з отриманих матеріалів зробити їх, потрібні зварювальники. Як вона зазначила, за один вольєр нині беруть 5 – 6 тисяч, тому притулку потрібно ще приблизно 60 тисяч.

Собаки у кропивницькому притулку "Щасливий пес" / Фото Укрпошти та Facebook притулку

На 30 000 гривень притулок закупив для тварин корм / Фото Укрпошти та Facebook притулку

"Укрпошта" перерахувала 100 000 гривень притулку з продажу марки "Пес Патрон" / Фото Укрпошти та Facebook притулку

Які марки Укрпошта випустила раніше