Волонтер розповів про порятунок тварин з-під обстрілів на Запоріжжі Порятунком покинутих тварин займається і запорізький притулок служби захисту тварин "Шанс". Він прихистив понад 250 собак, ще понад 500 – на домашній перетримці у волонтерів. Про це розповів керівник прихистку Юрій Ковбаса. Читайте також Волонтер у Сумах готує "Пухнастий календар" до Нового року: у нього вдома 60 котів

Чоловік разом з волонтерами їздить до Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки та інших населених пунктів, щоб підгодовувати та рятувати тварин. Вони забирають їх до притулку. Собака з притулку "Шанс" / Фото Суспільне Запоріжжя За словами Юрія, центр розвозить корм, навіть за тими адресами, які зовсім недалеко від зони бойових дій, де постійні обстріли. Він каже, що з кожним днем дедалі важче, бо дзвонять забрати собак, оскільки люди не хочуть прихистити їх у себе. Юрій Ковбаса, керівник притулку / Фото Суспільне Запоріжжя

Волонтер не підраховує, скільки витрачає на їжу, лікування та догляд, бо, наприклад, частина раціону тварин – це рештки їжі, які вдається зібрати в їдальнях. Натомість вольєр може коштувати до 20 000 гривень, а на лікування "буває щомісяця до ста тисяч".

Собак нікуди брати, а люди дзвонять

Зазначається, що в притулку "Шанс" всі собаки живуть на одній території, але її замало – нових немає де розміщувати.

Нам треба притулок, нам треба земля, я вже переповнений, вже нікуди брати собак. А люди дзвонять і дзвонять,

– каже він.

Для деяких тварин вдається знайти постійних господарів. Зокрема, у грудні 2022 року 11 собак різного віку, породи та стану забрали нові господарі до Німеччини.