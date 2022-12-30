Цей календар я назвав "Пухнастий календар", бо тут зняті пухнасті тваринки, милі, і ми їх за це любимо. Я обрав 12 чоловіків, оскільки, більш стурбованими щодо тваринок є жінки. Тому, щоб їм було приємно, щоб вони гортали календар і дивились, які там милі і чоловіки, і тваринки,

— каже Іван, ініціатор проєкту.

Допомога безпритульним тваринам – одна з головних справ життя Івана. За 12 років вдома у нього оселилися один за одним 60 котів і 3 собаки. Когось брав собі свідомо, хтось залишився, бо так і не зміг знайти господарів. Багато котів мають хронічні захворювання.

У Сумах волонтер готує "Пухнастий календар" / Фото Суспільне Суми

Волонтер потребує фінансової підтримки

З початком повномасштабної війни у волонтерів Сум додалося турбот, адже багато жителів, виїжджаючи, залишали своїх улюбленців. Інколи навіть в зачинених квартирах. Так, під час війни додалося близько 20 тварин, більшість з яких вже прилаштована.

В Івана близько 60 котів / Фото Суспільне Суми