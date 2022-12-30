На 12 сторінках – 12 сумчан, які беруть активну участь у суспільному житті міста і допомагають котам та собакам. Ідею створення календаря підтримав фотограф Юрій Вовк і безплатно її втілив.
Читайте також Патрульні годують безпритульних тварин на звільнених територіях: фото, які зворушать кожного
Цей календар я назвав "Пухнастий календар", бо тут зняті пухнасті тваринки, милі, і ми їх за це любимо. Я обрав 12 чоловіків, оскільки, більш стурбованими щодо тваринок є жінки. Тому, щоб їм було приємно, щоб вони гортали календар і дивились, які там милі і чоловіки, і тваринки,
— каже Іван, ініціатор проєкту.
Допомога безпритульним тваринам – одна з головних справ життя Івана. За 12 років вдома у нього оселилися один за одним 60 котів і 3 собаки. Когось брав собі свідомо, хтось залишився, бо так і не зміг знайти господарів. Багато котів мають хронічні захворювання.
У Сумах волонтер готує "Пухнастий календар" / Фото Суспільне Суми
Волонтер потребує фінансової підтримки
З початком повномасштабної війни у волонтерів Сум додалося турбот, адже багато жителів, виїжджаючи, залишали своїх улюбленців. Інколи навіть в зачинених квартирах. Так, під час війни додалося близько 20 тварин, більшість з яких вже прилаштована.
В Івана близько 60 котів / Фото Суспільне Суми
Зараз волонтер продовжує регулярно отримувати дзвінки щодо покинутих і хворих котів, тому потребує для цього фінансової підтримки. Усі гроші, зібрані від продажу календарів, Іван планує використати для лікування, годівлі й стерилізації безпритульних тварин.