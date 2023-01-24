Зокрема, цим займався і міський притулок у Харкові – спершу вони забирали тварин до себе, а потім шукали їм нову домівку. Директорка "Центру поводження з тваринами" Юлія Цибулька розповіла скільки їм вдалося прилаштувати тварин за 2022 рік.

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Протягом 2022 року міський притулок прилаштував 866 безхатніх собак та котів.

За інформацією директорки притулку, станом на 1 січня 2023 року у КП "Центр поводження з тваринами" ще 450 собак та котів чекають на нову родину.

Евакуйованим з Донеччини тваринам шукають господарів

Кожен може зробити добру справу, прихистивши чотирилапих із бойових точок, які залишилися зовсім самі. Так, тварини, евакуйовані з Донеччини, перебувають у ветеринарно-реабілітаційному центрі "Бім" у Кропивницькому, й шукають господарів.

Кропивничанка Катерина Дорош за 3 поїздки на Схід України евакуювала 72 тварини. Рятувати покинутих тварин жінка хотіла б їздити частіше, але кропивницький центр переповнений – наразі там живуть 305 собак і 35 котів. Тому каже, що залюбки привезе тварин людям, які погодяться прихистити їх у себе.

У Миколаєві майже 20 цуценят знайшли нову домівку

Волонтери постійно влаштовують виставки-прилаштування, де можна стати щасливим власником цуценяти. Зокрема, така відбулася і в Миколаєві, біля Каштанового скверу. Захід організували КП "Центр захисту тварин" разом з волонтерами організації "Друзі поруч". На виставці-прилаштування нових господарів знайшли для 18 цуценят.

Мета заходу полягає в тому, щоб на вулицях Миколаєва було якомога менше бездомних тварин. До повномасштабної війни проводили заходи з прилаштування раз на чотири – п'ять місяців. Натомість за період війни це вже третя виставка спільно з волонтерською організацією.

Ще декілька щемливих історій з фронту: