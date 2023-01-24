Зокрема, цим займався і міський притулок у Харкові – спершу вони забирали тварин до себе, а потім шукали їм нову домівку. Директорка "Центру поводження з тваринами" Юлія Цибулька розповіла скільки їм вдалося прилаштувати тварин за 2022 рік.
Читайте також Я злий, що до моєї країни тягнуть руки, – пес Патрон показався у гніві: таким його ще не бачили
Протягом 2022 року міський притулок прилаштував 866 безхатніх собак та котів.
За інформацією директорки притулку, станом на 1 січня 2023 року у КП "Центр поводження з тваринами" ще 450 собак та котів чекають на нову родину.
Евакуйованим з Донеччини тваринам шукають господарів
Кожен може зробити добру справу, прихистивши чотирилапих із бойових точок, які залишилися зовсім самі. Так, тварини, евакуйовані з Донеччини, перебувають у ветеринарно-реабілітаційному центрі "Бім" у Кропивницькому, й шукають господарів.
Кропивничанка Катерина Дорош за 3 поїздки на Схід України евакуювала 72 тварини. Рятувати покинутих тварин жінка хотіла б їздити частіше, але кропивницький центр переповнений – наразі там живуть 305 собак і 35 котів. Тому каже, що залюбки привезе тварин людям, які погодяться прихистити їх у себе.
У Миколаєві майже 20 цуценят знайшли нову домівку
Волонтери постійно влаштовують виставки-прилаштування, де можна стати щасливим власником цуценяти. Зокрема, така відбулася і в Миколаєві, біля Каштанового скверу. Захід організували КП "Центр захисту тварин" разом з волонтерами організації "Друзі поруч". На виставці-прилаштування нових господарів знайшли для 18 цуценят.
Мета заходу полягає в тому, щоб на вулицях Миколаєва було якомога менше бездомних тварин. До повномасштабної війни проводили заходи з прилаштування раз на чотири – п'ять місяців. Натомість за період війни це вже третя виставка спільно з волонтерською організацією.
Ще декілька щемливих історій з фронту:
- Жителька села Руські Тишки Олена Бубенко під час російської окупації доглядала майже двісті собак та котів. Вона рятувала їх з-під обстрілів та ховала у підвалі. Нині жінка продовжує доглядати за 97 собаками та 35 котами.
- Порятунком покинутих тварин займається і запорізький притулок служби захисту тварин "Шанс". Він прихистив понад 250 собак, ще понад 500 – на домашній перетримці у волонтерів.
- Попри щільні ворожі обстріли, патрульні Краматорська та Слов'янська не тільки виконують службові обов'язки на деокупованих територіях, але й турбуються про чотирилапих друзів.
- У мера Хмельницького з'явилася "хвостата помічниця" з-під Бахмута. До обласного центру кошеня привіз поранений військовий 95-ої бригади. Тваринку поки що не назвали, однак вже радіють її появі.