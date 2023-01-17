У Миколаєві відбулася виставка-прилаштування – 18 цуценят прихистили

Через повномасштабну війну чимало тваринок втратили свої домівки та стали бездомними. Тому волонтери влаштовують виставки-прилаштування, де можна стати щасливим власником цуценяти. Зокрема, така відбулася і в Миколаєві, біля Каштанового скверу.

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Захід організували КП "Центр захисту тварин" разом з волонтерами організації "Друзі поруч". На виставці-прилаштування нових господарів знайшли для 18 цуценят.

Ми допомагаємо іншим волонтерам, підприємству "Центр захисту тварин", проводимо такі заходи. Коли назбирали собак і не можемо прилаштувати через соцмережі та ринок – проводимо такі заходи,

— пояснила волонтерка організації "Друзі поруч" Людмила Михайловська.

Наприклад, подружжя переселенців Сергій і Тетяна у травні 2022 року виїхали зі Снігурівки, й оселилися в Миколаєві. Пара залишила свого собаку у Снігурівці, оскільки той злякався вибухів і втік. Вони жили з ним 7 років, встигли прив'язатися, але, на жаль, зараз далеко від дому й не знають, що з їхнім улюбленцем, тож прийняли рішення завести собаку у новому помешканні.

Подружжя переселенців Сергій і Тетяна взяли цуценя / Фото Юлія Єрмушова, Суспільне Миколаїв

​Мета заходу – менше бездомних тварин на вулицях міста

Реєстраторка комунального підприємства "Центр захисту тварин" Ірина Бухонська каже, що мета заходу полягає в тому, щоб на вулицях Миколаєва було якомога менше бездомних тварин.

За її словами, до повномасштабної війни вони проводили заходи з прилаштування раз на чотири – п'ять місяців. Натомість за період війни це вже третя виставка спільно з волонтерською організацією.

На виставці-прилаштуванні тварин у Миколаєві / Фото: Юлія Єрмушова, Суспільне Миколаїв

"Маленьке щастя у тяжкі часи"

Жителька Миколаєва Марія не вперше приходить на такі виставки.

Ми вже брали одну собачку і зараз взяли ще одну, щоб подарувати родині маленьке щастя у такі тяжкі часи. Тому всіх запрошуємо брати маленьке щастя, це того варте,

— сказала Марія.

За словами організаторів, містяни розбирають більшість собак, яких привозять на виставку. Так, 14 січня господарів отримали 18 з 24 цуценят.