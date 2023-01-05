Історія Олени, яка доглядає понад 100 тварин Жителька села Руські Тишки Олена Бубенко під час російської окупації доглядала майже двісті собак та котів. Вона рятувала їх з-під обстрілів та ховала у підвалі. Нині жінка продовжує доглядати за 97 собаками та 35 котами. Читайте також Я переповнений, нікуди брати, а люди дзвонять, – волонтер про порятунок тварин з-під обстрілів До вторгнення родина Олени мала притулок для півсотні тварин, а також господарство – тримали кіз, качок, курей, гусей. Втім, російські окупанти зруйнували три будинки родини, згоріли й сараї, льох завалило.

Я не змогла виїхати, не змогла покинути тварин. У мене багато моїх собак лишилось, а чужих, яких люди покинули, коли виїжджали, — хто їм би допомагав? Їх не було кому годувати,

– говорить жінка. Кожну тварину Олена кличе на ім'я. Під час обстрілів, коли були бойові дії, вона годувала 153 собаки. Деяких з них забрали люди, які вже повернулись. Одна із собак, за якою доглядає Олена / Фото Дмитро Гребінник / Суспільне Харків До вторгнення у неї було 57 тварин, але, на жаль, чимало з них загинуло – 11 згоріли, а 8 зникли, 38 – залишилися. При цьому кожен день додаються нові. Зараз на території будинку жінки живе 67 собак, а загалом годує зараз близько 97 собак. Олена Бубенко доглядала майже 200 собак та котів у Руських Тишках / Фото Дмитро Гребінник / Суспільне Харків Корми для тварин Олені передають волонтери, щодня собаки з'їдають по чотири мішки сухого корму. Коли не вистачає – для них на вогнищі варять кашу.

"Мрію, що люди повернуться і заберуть собак додому"

Нині Олена разом з чоловіком та мамою живуть у флігелі, згодом планують перебратися у квартиру. Будинок, що згорів, відновлювати не планує, каже, що вже не вистачить сил. Тому вона вирішила обгородити територію парканом, і зробити притулок для собак.

У мене є мрія, що люди повернуться й заберуть своїх собак додому, а ті, що лишаться, вже будуть моїми,

– поділилася Олена.

Зараз Олена замовляє будки для тварин – небайдужі зібрали 120 тисяч гривень.

Олена доглядає понад 100 тварин / Фото Дмитро Гребінник / Суспільне Харків