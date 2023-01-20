Пес Патрон показався у гніві

Втім, всьому є межа, собака-піротехнік також має гнів, як і кожен українець. Пес Патрон показав фоловерам, який він має вигляд, коли злий.

Дивіться також "Це дійсно має потенціал": у мережі з'явилась перша серія мультсеріалу про пса Патрона

На опублікованому знімку собака продемонстрував злостивий вискал. Патрон зазначив, що причина його гніву – прихід ворога в Україну, який коїть стільки лиха.

Я настільки злий, що до моєї країни тягнуть руки. Що ракетами обстрілюють житлові будинки... Що так багато втрат... Що не можу здійснити слова з пісень та картинок про мене і перегризти горлянку тому маленькому злобному карлику і його прихвосням,

– зазначив Патрон.

У дописі, ймовірно, цими словами Патрон натякнув на президента Росії та його оточення.

При цьому підкреслив, що не відчуває себе маленьким псом, який нічого не може змінити: "адже і я, і ви, і всі люди з цивілізованого світу щодня наближають поразку зла".

Пес Патрон в гніві / Фото з інстаграму @patron_dsns​

Він також висловив співчуття рідним загиблих внаслідок російської ракетної атаки по будинку у Дніпрі. Ще пес Патрон надзвичайно вдячний силам ППО, які не допустили більшого масштабу трагедії.

Зверніть увагу! Усіх цікавить, якою ж мовою гавкає найпопулярніший український пес. Господар Патрона, керівник групи піротехнічних робіт ДСНС України у Чернігівській області Михайло Ільєв, розповів, що звичайно, він гавкає українською. В нього, навіть, є свій перекладач, який постить всі коментарі в Instagram.