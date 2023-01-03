Господар Патрона розповів, якою мовою гавкає пес
Очевидно, що всіх цікавить, якою ж мовою гавкає найпопулярніший український пес. Про це в одній із програм українського каналу розповів господар Патрона, керівник групи піротехнічних робіт ДСНС України у Чернігівській області Михайло Ільєв.
Читайте також Як кіт-блогер Степан зустрічав Новий рік: яскраві фото з ікрою та червоною рибою
Господар Патрона каже, що за допомогою свого нюху пес знаходить різні подарунки, які українцям залишив ворог, подає команду і далі вже працюють сапери. Завдяки його навичкам вдалося розмінувати чимало територій. Зараз тваринці 3 роки.
Патрону вже 3 роки / Фото kanaldom.tv
На запитання про те, якою мовою гавкає пес, Михайло відповідає:
Звичайно, він гавкає українською. В нього є свій перекладач, який постить всі коментарі в Instagram,
– наголосив Ільєв.
Він також додав, що Патрон вже давно звик до уваги й навіть навчився позувати для фото. До слова, найбільше пес любить сир. Тож, якщо хочете зробити невеличкий презент українському рятівнику, то можете порадувати його смаколиками.
Пес Патрон гавкає українською мовою / Фото kanaldom.tv
Патрон та його господар побажали українцям терпіння. Михайло Ільєв підкреслив, що українці вже довели, що вони незламні, й перемога буде за нами.