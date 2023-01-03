Очевидно, що всіх цікавить, якою ж мовою гавкає найпопулярніший український пес. Про це в одній із програм українського каналу розповів господар Патрона, керівник групи піротехнічних робіт ДСНС України у Чернігівській області Михайло Ільєв.

Господар Патрона каже, що за допомогою свого нюху пес знаходить різні подарунки, які українцям залишив ворог, подає команду і далі вже працюють сапери. Завдяки його навичкам вдалося розмінувати чимало територій. Зараз тваринці 3 роки.

Патрону вже 3 роки / Фото kanaldom.tv​

На запитання про те, якою мовою гавкає пес, Михайло відповідає:

Звичайно, він гавкає українською. В нього є свій перекладач, який постить всі коментарі в Instagram,

– наголосив Ільєв.

Він також додав, що Патрон вже давно звик до уваги й навіть навчився позувати для фото. До слова, найбільше пес любить сир. Тож, якщо хочете зробити невеличкий презент українському рятівнику, то можете порадувати його смаколиками.



Пес Патрон гавкає українською мовою / Фото kanaldom.tv​

Патрон та його господар побажали українцям терпіння. Михайло Ільєв підкреслив, що українці вже довели, що вони незламні, й перемога буде за нами.

Зверніть увагу! Про чотирилапого помічника чернігівських піротехніків та улюбленця дітей пса Патрона зняли мультиплікаційний серіал. Перша серія мультфільму, який так і називається "Пес Патрон", вийде 7 січня.